BEXEY lance un nouveau projet “BLOOD, MAGIC & DIAMONDS”

Le musicien né à Londres, BEXEY, a officiellement publié sa troisième offre musicale complète, BLOOD, MAGIC & DIAMONDS (2020), depuis son arrivée sur la scène en 2016. Alors que son premier EP, Instant Rush (2016) et projet de suivi , Spooky Electrick (2018), lui ont valu une base de fans fidèles, BEXEY a acquis beaucoup de notoriété en tant qu’ami proche et collaborateur de Lil Peep. Le rappeur a également reçu beaucoup de critiques lors du tournage involontaire de Peep en train de dormir le jour de sa mort d’une overdose. Malgré l’adversité de ces dernières années, il s’est montré à la hauteur et a fourni aux masses un autre projet à écouter dans BLOOD, MAGIC, & DIAMONDS.

BLOOD, MAGIC & DIAMONDS repousse les limites du hip-hop traditionnel en incorporant certains éléments de la scène grime du Royaume-Uni ainsi que certains aspects du pop-punk. BEXEY lance le projet avec un morceau mélancolique “LAST FOUR WORDS” avant d’entrer dans son sac de musique piège sur “GO MODE”. Son prochain morceau, “FLATLINE”, envoie ses auditeurs dans un tourbillon vertigineux d’émotions alors que des échantillons en arrière flottent à travers l’instrument. Plus tard dans le projet, BEXEY et Keith Ape échangent des flux sur “HI ROLLA” avant la clôture du projet par “STATE OF EMERGENCY”. Le rappeur de 23 ans montre de la croissance et sa volonté d’expérimenter différents éléments musicaux tout au long de ce nouveau projet.

Écoutez BLOOD, MAGIC & DIAMONDS de BEXEY dans le lien de streaming ci-dessous et faites-nous part de votre opinion sur le projet dans la section des commentaires.

Liste des pistes

1. QUATRE DERNIERS MOTS

2. GO MODE

3. FLATLINE

4. FILLES WITCHCRAFT

5. HI ROLLA (avec Keith Ape)

6. ÉTAT D’URGENCE

