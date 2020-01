Beyoncé a appelé Fabolous sur Solange Lyric

Ne vous mettez pas entre Beyoncé et Solange.

Fabolous a appris une leçon précieuse en comparant Bey et sa sœur cadette. Lors d’une interview avec “The Breakfast Club”, il a adressé une de ses paroles qui a attiré l’attention de la reine Bey.

“Je ne ferai jamais la médaille de bronze si vous pouviez avoir Beyoncé, prendriez-vous Solange?”, Rappe-t-il sur le film “For the Money” de Nicki Minaj, assisté par The Funeral Service: Il n’y a pas de compétition 2.

Il a révélé que Bey l’a confronté après qu’elle et Solange aient entendu la chanson dans un club, ce qui lui a fait réfléchir à deux fois sur la gravité de ses punchlines.

“La première personne que j’ai vue était Bey et Beyoncé était du genre” Yo, laisse-moi te crier dessus. “Elle me disait juste qu’ils basculent avec moi”, a-t-il dit. “Je ne pensais vraiment pas quand je le disais, je ne me connectais pas vraiment comme ça.”

Il ne se rendait pas compte du mal qu’il avait pu causer aux dépens de Solange. «Je n’en ai pas vu le côté le plus profond. Beyoncé, m’a-t-elle dit, ce sont des gens. Dire quelque chose comme ça à une personne pourrait la blesser. Et j’ai dit, tu sais quoi? J’ai compris.”

Fab a promis de s’excuser auprès de Solange et Bey lui a donné de bons conseils qu’il porte avec lui aujourd’hui. «Elle a dit une chose. Elle a dit que la langue est puissante et quand vous dites quelque chose, en particulier quelqu’un de votre stature, assurez-vous que c’est ce que vous voulez dire parce que vous pourriez blesser quelqu’un que vous ne connaissez même pas. “

Depuis lors, il est devenu plus conscient de ses paroles. «Cela m’a vraiment réveillé. Jusque-là, je dirais n’importe quoi dans un rap qui était accrocheur. »