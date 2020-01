Beyoncé a une fois refusé 6 millions de dollars pour jouer et ce fut sa décision la plus intelligente à ce jour

Beyoncé est aujourd’hui l’un des plus grands artistes. Elle est une icône de la musique pop depuis la fin des années 1990, et il ne semble pas que sa carrière va bientôt décliner.

Compte tenu de sa popularité, il va sans dire que réserver une performance avec Beyoncé nécessite beaucoup d’argent. En 2015, Uber a décidé d’offrir à Beyoncé 6 millions de dollars pour se produire lors d’un événement organisé par la société de covoiturage.

Cependant, elle a décidé de refuser le paiement. Bien que cette décision surprenne beaucoup de gens, il s’avère que Beyoncé réfléchissait à l’avenir, et cela a finalement été sa décision la plus intelligente.

Beyoncé a demandé des capitaux à Uber

Beyonce | ROBYN BECK / . / .

Beyoncé a été invitée à se produire lors d’un événement d’entreprise pour Uber en 2015, et elle aurait pu recevoir sa commission de performance habituelle de 6 millions de dollars. Cependant, Beyoncé a refusé d’être payé avec de l’argent. Au lieu de cela, elle a décidé d’obtenir à la place 6 millions de dollars d’unités d’actions Uber.

Uber était une entreprise privée à l’époque, même si elle se faisait déjà un nom dans l’industrie des startups. Uber remplaçait les taxis dans de nombreux pays du monde, il n’était donc pas surprenant que les gens cherchent à y faire des stocks le plus tôt possible.

La décision de Beyoncé d’être payée en actions au lieu d’argent était une bonne décision. Uber a finalement été rendue publique à la mi-2019, et les actions de Beyoncé ont augmenté en valeur depuis son acquisition initiale en 2015. Selon Mercury News, elles valent maintenant environ 9 millions de dollars.

Beyoncé est connue pour prendre des décisions d’affaires intelligentes

Au fil des ans, Beyoncé a fait ses preuves en matière de sens des affaires. Après tout, elle a réussi à atteindre la longévité dans une industrie où le succès à long terme n’est jamais garanti. La chance a certainement joué un rôle dans sa carrière, mais être intelligente et faire du calcul l’a tout autant aidé.

En 2016, par exemple, Beyoncé a fait la une des journaux lorsqu’elle a décidé de sortir son album, Lemonade, apparemment sorti de nulle part. Le manque de fanfare avant sa sortie a rendu les gens d’autant plus curieux à propos de l’album, d’autant plus qu’on en parlait contenant des chansons sur l’infidélité de son mari Jay-Z.

Lemonade a fini par figurer au premier rang dans de nombreux pays. Il a également été certifié 3x platine aux États-Unis.

Une autre grande chose que Beyoncé a faite ces dernières années a été de se produire à Coachella en 2018. Son spectacle, qui rendait hommage aux collèges et universités historiquement noirs, avait 26 chansons et impliquait une centaine de danseurs. Il a été regardé par 125 000 spectateurs.

Alors que Beyoncé n’a été payée que quelques millions de dollars pour sa performance, elle a signé un accord de 60 millions de dollars avec Netflix au préalable pour publier un documentaire intitulé Homecoming sur l’événement.

Beyoncé fait aussi de l’argent en dehors de la musique

Beyonce a également étendu sa carrière au-delà de l’industrie musicale. Par exemple, il a plongé ses orteils dans la mode en travaillant avec des marques comme Topshop et Gucci. Elle a également sa propre ligne de vêtements, appelée Ivy Park.

De plus, Beyoncé a une expérience d’acteur à noter. Elle est apparue dans des films comme The Pink Panther (2016), Dreamgirls (2006) et The Lion King (2019).

Quelle est la valeur nette de Beyoncé?

Compte tenu de sa carrière réussie remplie de nombreuses décisions d’affaires intelligentes, il n’est pas surprenant que Beyoncé ait amassé beaucoup d’argent au fil des ans. Forbes estime sa valeur nette à environ 400 millions de dollars. En juin 2019, elle est également arrivée au numéro 51 sur la liste Forbes des femmes autodidactes les plus riches.

Son mari Jay-Z vaut en fait 1 milliard de dollars, ce qui signifie que lui et Beyoncé ont une valeur nette combinée d’environ 1,4 milliard de dollars.