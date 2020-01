Beyoncé est-elle une soprano? Les fans réagissent aux voix de l’opéra de «Le Roi Lion: le cadeau»

Beyoncé a peut-être une gamme vocale folle, mais les fans ne l’ont pas vu exactement jusqu’à la première de The Lion King: The Gift et du spécial télévisé Making The Gift. Cette diva pop est-elle une soprano? Qu’est-ce qu’elle a à dire sur des chansons comme «Bigger» et la chanson nominée aux Grammy Awards, «Spirit»? Voici ce que nous avons appris sur cette chanteuse, sa gamme vocale et son dernier album.

Beyoncé Knowles-Carter assiste à la première européenne de “Le Roi Lion” de Disney | Gareth Cattermole / . pour Disney

Beyoncé a exprimé Nala dans l’adaptation photo-réelle de Disney du “Roi Lion”

Cet artiste est bien plus qu’un simple chanteur. En 2019, Beyoncé est devenue l’un des acteurs de la voix derrière l’adaptation photo-réelle du Roi Lion. Elle a dépeint Nala adulte, aux côtés de Donald Glover (Childish Gambino,) qui a représenté Simba adulte.

Beyoncé a même créé un album basé sur l’histoire du Roi Lion, intitulé Le Roi Lion: Le cadeau. En fait, sa chanson «Spirit» a valu à cette artiste une nomination aux Golden Globes pour «Meilleure chanson originale – Motion Picture» et une poignée de nominations aux Grammy Awards. Cependant, l’une des chansons les plus surprenantes de cet album est “Bigger”.

Beyoncé a partagé une grande partie de la production de “Le Roi Lion: le cadeau” lors de son spécial télévisé

Cette artiste a poussé son engagement un peu plus loin, partageant le processus de création d’un album. Making the Gift, un documentaire spécial produit et réalisé par Beyoncé, a été présenté en première sur ABC après la sortie de l’adaptation photo-réelle de Lion King de Disney.

“Cette bande sonore est une lettre d’amour à l’Afrique, et je voulais m’assurer que nous trouvions les meilleurs talents d’Afrique, et pas seulement utiliser certains des sons et en faire mon interprétation”, a déclaré Beyoncé lors d’une interview avec Good Morning America. “Nous avons en quelque sorte créé notre propre genre, et je me sens comme la bande originale, elle devient visuelle dans votre esprit. C’est un paysage sonore. C’est plus que de la musique car chaque chanson raconte l’histoire du film. “

Bien que cet album présente des artistes et des producteurs africains, l’artiste se produit également sur des chansons comme «Bigger» et «Spirit». C’est avec ces chansons, pour une des premières fois, que les fans ont entendu la voix de l’opéra de Beyoncé.

Beyoncé est-elle une soprano? Quelle est sa gamme vocale?

Vous l’avez vue atteindre des notes élevées pendant «Love On Top», mais jamais comme ça. Pendant le clip de Making the Gift, Beyoncé enregistre la chanson «Bigger», disant: «J’entends donc de l’opéra en arrière-plan. Pourriez-vous me ramener au premier couplet? »Elle continue ensuite à frapper des notes aiguës folles presque sans effort, maintes et maintes fois.

La FM classique rapporte, “prouvant qu’elle est bien une mezzo lyrique déguisée, la chanteuse” Crazy in Love “enchaîne avec un superbe passage scalaire en fa dièse mineur avant de frapper un fa dièse une octave plus haut.”

Ce n’est pas la première fois que les fans aperçoivent le chant lyrique insaisissable de Beyoncé. Avant de chanter «I Care» lors de sa performance Coachella, l’artiste a surpris les fans avec un interlude, prouvant son impressionnante gamme vocale.

La musique de Beyoncé, y compris The Lion King: The Gift, est disponible sur Spotify, Apple Music, Tidal et la plupart des plateformes de streaming.