Beyonce et Jay-Z ont fait une déclaration audacieuse en s’asseyant pendant l’hymne national du Super Bowl 2020

Le Super Bowl 2020 était remarquable pour de nombreuses raisons. Jennifer Lopez et Shakira ont présenté un superbe spectacle à la mi-temps, les Chiefs de Kansas City ont remporté une incroyable victoire en deuxième mi-temps et les publicités étaient en tête de liste.

Cependant, peut-être que le moment le plus en vogue du grand match s’est produit tôt – lorsque les fans ont réalisé que Beyoncé et Jay-Z étaient assis pendant l’hymne national. Depuis, il a été discuté par tout le monde, des fans aux commentateurs politiques, jusqu’à ce que le couple en parle lui-même.

Beyoncé et Jay-Z sont restés assis pendant l’hymne national

Bon dimanche. Félicitations à Tyler Perry pour l’ouverture de ses studios. Je pouvais sentir la présence de nos ancêtres. Entouré de mes héros, j’ai vu Denzel, la reine Oprah, Spike, Whoopi, Sir Poitier, Will, Halle, Dame Cicely et nos anges John Singleton et Diahann Carroll honorés. L’Armand de Brignac s’est écrasé contre chaque scène sonore alors que des feux d’artifice illuminaient le ciel. Des générations de sang, de sueur et de larmes, de succès, d’excellence et d’éclat. Cela me rend si fier, si plein, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Merci mon frère Vierge pour tant d’amour et de passion dans chaque détail. Aujourd’hui, ma prière est que vous acceptiez tout. Vous m’inspirez à rêver encore plus grand.

L’hymne national est toujours un moment important dans chaque Super Bowl. L’artiste choisi pour chanter est toujours quelqu’un qui a été acclamé par la critique, et cette année, Demi Lovato était l’interprète vedette. Alors que Lovato a pris sa place pour chanter la chanson bien-aimée, la caméra a balayé le public, synchronisant les réactions de tout le monde avec sa voix puissante.

Alors que c’est une tradition pour tout le monde dans les tribunes et présents au grand match de se lever pendant la performance de l’hymne national, les fans ont rapidement remarqué que Beyoncé et Jay-Z, installés haut dans les sièges du stade, étaient assis. Presque instantanément, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour en discuter, se demandant si le couple essayait ou non de faire une déclaration politique.

Tout le monde parlait de Beyoncé et Jay-Z

Beaucoup ont été bouleversés par le fait que Beyoncé et Jay-Z, ainsi que leur fille de huit ans, Blue Ivy, sont restés assis pendant l’hymne national. D’autres les ont applaudis, soulignant l’idée qu’ils pourraient faire une déclaration politique forte conformément à Colin Kaepernick, qui a notamment commencé le mouvement de protestation dans les rangs de la NFL.

Pourtant, l’association de Jay-Z avec la NFL rend toute déclaration politique potentielle un peu plus délicate. Après tout, Jay-Z a signé un accord avec la NFL fin 2019 en tant que stratège du divertissement musical en direct. L’intention du rappeur était de se concentrer sur l’inclusivité au sein de la NFL.

Comme il l’a déclaré à l’époque: «La NFL a une très grande plateforme, et elle doit être tout compris. Ils étaient prêts à faire certaines choses, à apporter des changements, que nous pouvons faire du bien. »

Jay-Z a expliqué pourquoi lui et Beyoncé se sont assis pendant l’hymne national

Bien qu’il y ait eu quelques célébrités qui se sont exprimées ouvertement dans leur aversion pour la NFL et leur soutien à Colin Kaepernick, dont Rihanna, Jay-Z et Beyoncé ne semblent pas entrer dans cette catégorie. Peu de temps après que leur controverse ait commencé à faire les gros titres, Jay-Z a clarifié ce qui s’était passé au Super Bowl.

Lors d’une présentation à l’Université Columbia, Jay-Z a expliqué qu’en raison de son accord avec la NFL, il «travaillait» en fait pendant qu’il assistait à l’événement et que lui et Beyoncé assis pendant la performance de l’hymne national n’étaient pas «prémédités». . »En fait, il a poursuivi en décrivant comment lui et sa femme sont passés en« mode artiste »pendant les performances d’avant-spectacle, discutant des chanteurs, des décors, de la conception sonore et d’autres détails.

En étant tellement absorbé par tout cela, Jay-Z a déclaré qu’ils ne savaient tout simplement pas qu’il était temps de défendre l’hymne national. Après la performance de Lovato, Jay-Z a reçu un appel d’un ami, leur indiquant qu’ils ne se tenaient pas debout et lui donnant peut-être un avertissement qu’ils devraient se préparer à une certaine controverse.

Comme preuve supplémentaire que Jay-Z et Beyoncé ne voulaient pas déclencher une protestation pendant le Super Bowl, le rappeur a déclaré: “Nous ne ferions pas ça à Blue et la mettrions dans cette position.”

Inutile de dire qu’au Super Bowl 2021, le couple de superstars pourrait être un peu plus conscient que tous les yeux sont rivés sur eux.