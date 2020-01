Beyoncé fait la promotion de la marque Adidas de façon spectaculaire

Beyoncé fait la promotion spectaculaire de la marque Adidas | .

La marque de sport Adidas a opté pour la chanteuse, femme d’affaires et actrice Beyoncé pour promouvoir sa marque de vêtements à ce que l’interprète de “Halo” a fait de façon spectaculaire.

La chanteuse a partagé dans son compte rendu officiel de Instagram plusieurs photographies où il apparaît portant des tenues Adidas.

En collaboration avec votre marque Ivy Park et Adidas Ils ont fait une belle collaboration car chacun fera la promotion de l’autre.

L’interprète de “L’amour au sommet” a publié plusieurs publications et vidéos dans lesquelles elle apparaît vêtue de la tenue de sport de la marque, la marque sera promue et vue par environ 138 millions de followers de Beyoncé.

Les publications que la belle chanteuse a faites ont au moins un million de coeurs rouges et les vidéos ont un minimum trois millions des reproductions.

La dernière manifestation que la célébrité a eue dans son récit de Instagram Il a une photo de sa bouche où il a un peu ouvert, on peut voir les dents du chanteur et dans l’une d’elles la marque Adidas en or, les lignes en pente représentatives de la marque.

Dans la même publication, vous pouvez également voir une vidéo où elle apparaît montrant chacune des tenues qui Adidas Elle fait la promotion en ajoutant son humour et son charisme que la chanteuse éblouit dans chaque mouvement qu’elle fait.

“Je tiens à remercier tous les êtres humains incroyables qui se tenaient dans ces longues files d’attente dans la neige et la pluie”, a partagé la chanteuse sur son Instagram.

“Toutes les belles personnes Ils attendaient dans la salle d’attente en ligne. Tous les amis et la famille qui ont pris le temps de tourner des vidéos et de s’habiller dans le déballage. Je suis humble, reconnaissant et fier. Ils ont tous fière allure dans leur IVY PARK. Je t’aime profondément, oui “, a conclu Beyoncé.

Toutes les nouvelles qui apparaissent sur Beyoncé il attirera toujours l’attention et encore plus quand il s’agit d’une cérémonie de remise de prix comme Ballons d’Or où avec son regard il a eu un impact sur les participants.

