Beyoncé, Jay-Z et Blue Ivy présents dans le Super Bowl à la recherche spectaculaire

Beyoncé et Jay-Z en compagnie de leur fille Lierre bleu ils appréciaient le jeu de football américain ce dimanche 2 février s’annonce spectaculaire.

La famille était assise pendant Demi Lovato a chanté l’hymne national dans le Super bol, grâce à une vidéo diffusée sur Internet.

TMZ a publié dimanche la vidéo du couple de célébrités assis à côté de leur fille Blue Ivy dans le Stade de hard rock, où les 49ers de San Francisco ont joué contre les Chiefs de Kansas City, remportant la victoire.

Le rappeur et homme d’affaires Jay-Z, Co-producteur du spectacle à temps partiel avec les artistes Shakira et Jennifer Lopeza annoncé que son entreprise Roc Nation Il avait établi un partenariat avec la NFL pour les événements et l’activisme social depuis l’année dernière.

Le mari de Beyoncé a reçu une réaction immédiate car il était devenu l’un des plus grands partisans de Colin Kaepernick, qui a provoqué une fissure dans la NFL quand il a décidé de s’agenouiller lorsque l’hymne national a été joué avant les jeux pour protester contre les meurtres de noirs par des policiers.

L’icône pop, interprète de “Halo” Il est apparu dans le stade vêtu d’un costume vert, a assisté au match avec sa fille Blue Ivy et son mari Jay-Z, qui est l’un des coproducteurs du spectacle de mi-temps de cette année par le biais de sa société de divertissement. Roc Nation.

Beyoncé a eu plusieurs participations à ce grand événement joué à la mi-temps du Super Bowl en 2016 et 2013, et a chanté l’hymne national en 2004.

Paul McCartney et DJ Khaled Ils ont également assisté au grand match, qui comprenait des performances de Demi Lovato et Yolanda Adams qui se sont illustrées avec leurs présentations.

L’interprète de “L’amour au sommet” Il se caractérise par être toujours au premier plan lorsque l’on parle de vêtements, car il parvient toujours à avoir un impact avec n’importe quel vêtement que vous utilisez, comme cela a été montré lors d’événements passés tels que Grammy ou le globe d’or.

