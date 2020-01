1/5

Beyonce n’a pas brillé dans les nominations avec Spirit, Elton Jhon et Randy Newman oui | AP

Beyonce n’a pas brillé dans les nominations avec Spirit, Elton Jhon et Randy Newman oui

Beyonce n’a pas brillé dans les nominations avec Spirit, Elton Jhon et Randy Newman oui

Beyonce n’a pas brillé dans les nominations avec Spirit, Elton Jhon et Randy Newman oui

Beyonce n’a pas brillé dans les nominations avec Spirit, Elton Jhon et Randy Newman oui

Le rugissement du sujet “Esprit“du chanteur Beyonce pour la bande “Le roi lion“ Il n’avait pas la force des Oscars: il s’est avéré que la chanson n’a pas reçu de nomination pour la meilleure chanson originale lundi dernier.

Le contraire est arrivé à Randy Newman, Elton john et le mariage intégré par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez aura l’occasion de gagner un autre Oscar en tant que compositeurs.

Ce sont quelques-uns des nominations dans les différentes catégories:

Dans la catégorie Diane Warren avec sa 11e candidature, et Cynthia Erivo, également nominée pour la meilleure actrice pour son travail sur “Harriet”.

“Esprit“de Beyoncé a concouru ce mois-ci pour le Golden Globe à la meilleure chanson originale, mais il a perdu face à “(je vais) Love Me Again” de John et Bernie Taupin pour “Rocketman”.

Jean, nominé avec Taupin, a remporté un Oscar avec Tim Rice pour “Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir” de l’original “Le Roi Lion”.

Newman a également reçu deux Oscar pour la meilleure chanson originale de “If I Didn´t Have You” de “Monsters, Inc.” et “We Belong Together” de “Toy Story 3”.

Vous pourriez être intéressé Connaître la liste complète des nominés aux Oscars

Même deux applications: “Histoire de mariage“(” Histoire d’un mariage “), est dans la catégorie de la meilleure musique originale ainsi que” I Can’t Let You You Throw Yourself Away “comme meilleure chanson originale et” Toy Story 4 “, nominé pour le meilleur film d’animation.

Quant à la bande “Congelé 2“Ce n’était pas dans cette catégorie, cependant la chanson de Lopez” Into the Unknown “oui. Le duo a reçu l’Oscar pour le blockbuster” Let it Go “de” Frozen “et” Remember Me “de”Noix de coco“.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Alors qu’Erivo suit les traces de Lady gaga et Mary J Blige l’une des stars nominée meilleure actrice et compositrice la même année. Idem qui partage la candidature avec la meilleure chanson originale pour “Stand Up” de “Harriet” avec Joshuah Brian Campbell et la mention le rapproche du statut “EGOT”, puisqu’il a déjà reçu des Emmy, Grammy et Tony awards, pour son travail dans ” La couleur pourpre »sur« Broadway.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il convient de mentionner qu’après sa 11e tentative, Warren Il pourrait également gagner un Oscar en concourant pour «Je me tiens avec toi», du drame chrétien «Percée» incassable“). Le thème, joué par le protagoniste du film: l’actrice de “This Is Us” Chrissy Metz.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le meilleur prix Musique compétition originale en plus de Newman, Alexandre Desplat pour “Little Women”, “Thomas Newman pour” 1917 “, John Williams pour” Star Wars: The Rise of Skywalker “(” Star Wars: The Rise of Skywalker “) et Hildur Guðnadóttir pour” Joker ” (“Blagueur”).

Vous pouvez également lire les Oscars, ce que vous pouvez attendre des nominations

D’un autre côté, oui Guðnadóttir Cette victoire sera la première femme à le faire depuis Anne Dudley lorsqu’elle a reçu cet hommage pour la musique originale de “The Full Monty” (“Tout ou rien”) lors du gala Oscar à partir de 1998.

.