Beyoncé partage une vidéo pour montrer à quoi ressemblent vraiment les personnalités de ses jumeaux, Rumi et Sir

Les jumeaux de Beyoncé sont déjà des superstars en devenir. Grâce au récapitulatif annuel de Beyoncé, les fans ont leur premier aperçu de la personnalité de Rumi et Sir. (Et ils sont totalement adorables.) Voici ce que les fans ont appris sur les enfants de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy, Rumi et Sir Carter.

Les fans de Beyoncé et Jay-Z ont rencontré Sir et Rumi Carter pour la première fois en 2017

Ce duo est plus que de simples superstars et entrepreneurs internationaux. Beyoncé et Jay-Z sont les parents de trois enfants. En 2017, le couple a annoncé la naissance de leurs jumeaux, Sir et Rumi, avec une publication Instagram. Plus tard, Beyoncé a décrit son expérience de mère.

“C’est important pour moi qu’ils [my daughters] se considèrent comme des PDG, des patrons, et qu’ils savent qu’ils peuvent écrire le scénario pour leur propre vie – qu’ils peuvent exprimer leur opinion et qu’ils n’ont pas de plafond », a déclaré Beyoncé, selon Elle Magazine.

«J’espère apprendre à mon fils à ne pas être victime de ce qu’Internet dit qu’il devrait être ou de ce qu’il devrait aimer», a-t-elle poursuivi. “Je veux créer de meilleures représentations pour lui afin qu’il puisse atteindre son plein potentiel en tant qu’homme, et lui apprendre que la vraie magie qu’il possède dans le monde est le pouvoir d’affirmer sa propre existence.”

Beyoncé a partagé des clips vidéo de Rumi et du 2e anniversaire de Sir

À la mode de Beyoncé, l’actrice de la voix de The Lion King a publié quelques-uns de ses moments préférés de 2019 pour sonner dans la nouvelle année et la nouvelle décennie. Inclus dans ces photos et vidéos était un aperçu de la fête d’anniversaire des jumeaux, Rumi et Sir Carter.

Ce fut un bref aperçu de la fête de Beyoncé. Pourtant, les téléspectateurs pouvaient voir ces jumeaux vêtus de leur anniversaire, marchant déjà sur une parcelle d’herbe. Il y avait aussi un gâteau coloré, des lettres géantes épelant «deux» et une vidéo de Sir avec sa main protégeant son visage. Le «Beycap» annuel présentait également des extraits de la fille aînée de Beyoncé, Blue Ivy Carter.

Les artistes d’enregistrement Beyoncé, Jay-Z et sa fille Blue Ivy Carter assistent aux 60e GRAMMY Awards | Christopher Polk / . pour NARAS

Rumi et Sir Carter n’ont pas encore fait d’apparition publique

Il est rare que Beyoncé poste des photos (ou des vidéos) des jumeaux. Ils n’ont également jamais fait leurs débuts en public, contrairement à leur frère aîné, la fille de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy Carter. Plus récemment, Blue Ivy a participé à un match des Lakers avec son père.

Là, elle a demandé à Lebron James si elle pouvait avoir un ballon de basket autographié, encore un peu timide en approchant de l’athlète. Dans le passé, elle est allée récompenser des spectacles, le Super Bowl et les concerts de ses parents lors de la tournée On The Run II. Blue Ivy a également posé aux côtés de sa mère et de Megan Thee Stallion lors d’une soirée de réveillon, certains fans remarquant à quel point elle ressemblait à Beyoncé.

Beyoncé a même présenté Blue Ivy dans des chansons comme «Brown Skin Girl», «Boss» et «Blue». Pour son album commun avec Jay-Z, The Carters, Blue Ivy a rendu hommage à ses frères et sœurs plus jeunes, clôturant la chanson avec «Shoutout to Rumi and Sir, love Blue».

