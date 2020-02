Beyoncé rend hommage à Kobe Bryant lors de la «Célébration de la vie»

Plus de 20 000 familles, amis et fans se sont réunis lundi au Staples Center de Los Angeles pour célébrer la vie de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, âgée de 13 ans, lors d’une «célébration de la vie».

Beyoncé a lancé l’hommage avec une performance émotionnelle. Portant un tailleur-pantalon en or en l’honneur du n ° 24, elle a ouvert avec “XO”.

“Je suis ici parce que j’aime Kobe et c’était l’une de ses chansons préférées”, a déclaré Bey avant de recommencer la performance. «Je veux donc recommencer, mais je veux que nous fassions tout cela ensemble et je veux que vous le chantiez si fort qu’ils puissent entendre votre amour.»

Soutenue par un chœur et une section de cordes, elle a bouclé la piste tandis que Michael Jordan, Jennifer Lopez et Magic Johnson regardaient depuis leurs sièges au domicile de la légende des Lakers.

Elle a poursuivi le set de sept minutes avec le touchant “Halo” avec ses paroles poignantes: “Debout à la lumière de votre halo / j’ai maintenant mon ange.”

“Je t’aime”, a déclaré Bey en jetant un baiser et en levant les yeux vers le ciel avant de reconnaître la veuve de Kobe, Vanessa Bryant, qui a été vue applaudir de son siège.

Regardez l’hommage émotionnel ci-dessous.

Aime

0