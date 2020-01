Beyoncé taquine IVY PARK x adidas Collection

Beyoncé apporte IVY PARK dans les magasins ce mois-ci.

L’icône mondiale a partagé un teaser pour sa future collaboration IVY PARK x adidas avant son lancement le 18 janvier.

Dans le clip d’une minute, la reine Bey revêt la mode de la collection non sexiste aux côtés de modèles masculins et féminins, dont la chanteuse K-pop CL, qui est également ambassadrice de la marque. En plus de présenter des articles tels que des survêtements, des sweat-shirts à capuche et des baskets Ultra Boost, la vidéo est accompagnée de messages stimulants tels que “Ces barrières ne vont pas m’arrêter” et “Je trouve l’amour dans tout ce que je fais”

En avril, Bey a annoncé son partenariat à plusieurs niveaux avec adidas pour créer de nouveaux produits de performance et de style de vie. Elle servira de partenaire créatif pour la marque, développant de nouvelles chaussures et vêtements de signature, ainsi que relançant IVY PARK, qui était auparavant en partenariat avec le détaillant de mode britannique Topshop.

«J’adore expérimenter la mode, mêlant haut et bas, sportswear et couture, même masculine et féminine», a-t-elle confié à ELLE. “Cette nouvelle ligne est amusante et se prête à la créativité, la puissance ultime.”

La ligne promeut l’inclusion du genre avec ses offres unisexes. «Je me suis concentré sur la conception d’une collection unisexe de chaussures et de vêtements parce que j’ai vu tant d’hommes à IVY PARK», a ajouté Bey. «La façon dont ils ont adopté la marque est un cadeau inattendu. J’apprécie la beauté des vêtements non sexistes et le non-respect des règles de la mode. »

Beyoncé a acquis la pleine propriété d’IVY PARK en novembre 2018 et est l’une des premières femmes noires à être la seule propriétaire d’une marque d’athlétisme.