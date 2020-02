“Beyond Belief: Fact or Fiction” a offert une anthologie unique avec la participation des téléspectateurs [TV Terrors]

L’horreur et la science-fiction ont toujours fait partie de la toile télévisée, et des efforts constants ont été faits au fil des ans pour produire du divertissement classique. Certains sont tombés au bord du chemin, tandis que d’autres sont devenus des phénomènes traditionnels. Avec “Terreurs télévisées“, Nous jetons un regard en arrière sur les nombreux efforts de genre des années 80, 90 et 00, en explorant certains spectacles qui sont devenus des classiques cultes, et d’autres qui ont sombré dans l’obscurité.

Ce mois-ci, nous entrons dans un monde de vérité et de tromperie avec «Au-delà de la croyance: réalité ou fiction. “

Diffusé à partir de 1997 – 2002

Diffusé sur Réseau FOX

«Ce soir, votre défi est de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Cinq histoires, certaines vraies, d’autres fausses. Pouvez-vous juger quels sont les faits et lesquels sont des fictions? Pour le découvrir, vous devez entrer dans un monde à la fois de vérité et de tromperie, un monde au-delà de toute croyance. »

Avec la fin de “Tales from the Crypt” en 1996, la mort de l’émission de télévision d’anthologie a duré longtemps. FOX, cependant, a tenté de réinventer la formule avec son introduction de l’émission d’anthologie mystère “Beyond Belief” en 1997. Plutôt que d’offrir des segments fictifs chaque semaine, cette nouvelle série a offert un truc qui était tellement amusant et qui a en fait permis publics à participer.

Chaque semaine, l’hôte du spectacle, Jonathan Frakes (de la célébrité de “Star Trek: The Next Generation”), présenterait cinq segments filmés qui présentaient des histoires et des situations souvent trop incroyables pour être vraies. Souvent, les segments comprenaient des histoires courtes sur le karma, la vengeance, le meurtre, les hantises, le destin, les coïncidences extraordinaires et les miracles. Frakes demandait alors au public si l’histoire que nous venions de voir était un fait (basé sur un événement réel, souvent), ou une fiction (par quelques putains de bons écrivains). À la fin de chaque épisode, Frakes parcourait la liste des segments et nous faisait savoir lesquels des segments que nous venions de voir étaient fabriqués et lesquels étaient basés sur des faits.

Souvent, nous étions complètement stupéfaits et laissés à nos appareils pour discuter de ce que nous venions d’apprendre. À une époque avant qu’Internet devienne monnaie courante dans nos vies, c’était particulièrement exaspérant de ne pas pouvoir aller en ligne et discuter de l’émission avec d’autres fans et spéculer. Cela faisait partie du plaisir, cependant, car cela nous a inspiré à jouer le sceptique, tout en nous délectant de la façon dont le monde et la réalité pouvaient être étranges et spectaculaires. Les résultats étaient souvent assez surprenants, tandis que d’autres fois, le spectateur passionné pouvait comprendre quelles histoires étaient complètement fausses.

Comme vous pouvez le deviner, FOX a diffusé la série au milieu de l’été le vendredi soir, alors que presque personne n’était à la maison pour regarder. Je le regardais chaque semaine et attendais avec impatience son retour chaque année. FOX diffuserait la série chaque été, puis après une année entière, la ramènerait à nouveau l’été prochain pour quelques mois seulement avec des premières et des finales inopinées. Même encore, la série a remporté un succès culte qui a gardé l’émission en difficulté à l’antenne malgré les meilleurs efforts de FOX pour l’enfouir dans l’enfer des cotes d’écoute. Et pourquoi ne gagnerait-il pas un public? “Beyond Belief” était un mélange d’intelligent et effrayant, avec des segments qui ont vraiment frappé la maison, qu’ils soient basés sur des faits ou non.

Parfois, les segments étaient assez effrayants et d’autres fois, les histoires étaient tout simplement déchirantes. Dans un segment, une jeune fille est coincée dans une grotte sous sa maison après un énorme tremblement de terre et est maintenue en vie par la voix apaisante de son grand-père décédé, seulement pour nous de découvrir que c’était le perroquet de la famille qui l’imitait. Un autre segment impliquait un couple divorcé se réunissant après des années d’écart grâce à un mystérieux DJ jouant une chanson qu’ils aimaient tous les deux, pour découvrir qu’aucun d’eux n’avait fait la demande de la chanson. Il y a le segment du chien d’un aveugle qui hurle à chaque fois que quelqu’un est sur le point de mourir, et l’histoire d’une famille hantée par des yeux rouges effrayants et rouges dans leur maison. Il y a aussi le segment d’un mari violent qui est mystérieusement étranglé à mort par ce que les témoins insistent auprès des autorités, était un véritable géant.

“Beyond Belief” avait une qualité addictive, surtout si vous aimiez les mystères et les histoires de contes fantastiques du monde entier. Mon segment préféré de la série concerne une vieille femme naïve dont le petit-fils en difficulté est constamment en difficulté avec les gangs locaux. En raison du fait qu’elle vit dans un quartier infesté de crimes, il engage un mystérieux serrurier pour installer une serrure sécurisée sur la porte d’entrée. Il lui assure que cela ne gardera que les «mauvaises personnes» et qu’il est pratiquement impénétrable. À la grande surprise des vieilles dames, son cœur trop confiant est sauvé lorsque la serrure de la porte ne s’ouvre à personne qui a l’intention de s’introduire ou de menacer sa vie. Et voilà, il ne s’ouvre qu’aux personnes en qui elle peut avoir confiance. La fin offre une touche mémorable qui est géniale et un peu triste.

Bien que l’hôte d’origine James Brolin était bien, une fois que Jonathan Frakes est monté à bord, le spectacle a vraiment atteint son rythme. Frakes, avec sa présence théâtrale et sa capacité à créer du suspense, était un excellent ajout à la série (l’annonce vraiment effrayante de Don LaFontaine n’a pas fait de mal non plus). «Beyond Belief» était souvent un mélange de «Night Gallery» de Rod Serling, «Alfred Hitchcock Presents» et «Unsolved Mysteries», où l’animateur présentait au public un élément qui était en quelque sorte lié aux histoires de l’épisode. . Frakes introduisait souvent une illusion pour le public, et discutait de la façon dont les histoires de la nuit seraient de voir plus que ce qui paraît.

Heureusement, «Beyond Belief» a réussi à diffuser sur FOX pendant quatre saisons de 1997 à 2002, avant d’être finalement annulé. Il a réussi à prospérer dans la syndication à la télévision par câble pendant des années après sur diverses chaînes comme Syfy et le désormais disparu Chiller, et a construit une base de fans plutôt dévouée. “Beyond Belief” est une série qui mérite une réintroduction, surtout à une époque où l’horreur de l’anthologie a acquis une énorme résurgence. C’est un fait.

Est-ce sur DVD / Blu-ray? Personnellement, cela ne me dérangerait pas une sortie Blu-ray décente quelque part sur la route, car elle est toujours aussi addictive, mais du côté positif, la série est disponible en intégralité sur Amazon Prime Video, tandis que la plupart des épisodes peuvent également être vus non coupé sur YouTube.