Bhad Bhabie annonce une pause dans les médias sociaux en raison de sa santé mentale

Bhad Bhabie dit qu’elle prend une pause sur Instagram pour sa santé mentale après avoir été soumise à des commentaires désobligeants. Mardi, la rappeuse de 16 ans, également connue sous le nom de Danielle Bregoli, a dit à ses 17 millions de followers qu’elle en avait fini avec les réseaux sociaux… pour l’instant.

«En raison de ma santé mentale, je vais prendre une petite pause avec cette application», a-t-elle commencé. “Je déteste le dire mais vous avez tous gagné! Félicitations mission terminée! vous avez tous fait le lil 16 ans complètement lâche! “

Elle dit que la honte et la traîne, y compris des commentaires sur son récent tatouage et perruque, commençaient à affecter son bien-être. «Les médias sociaux m’ont non seulement fait de qui je suis, mais c’est aussi pour toutes les raisons que je ne peux pas dormir la nuit», a-t-elle déclaré. “Imaginez qu’on vous appelle une chatte blanche raciste à chaque seconde de la journée … Je montre un tatouage, ils disent que je suis tryna b noir … Je me défends, puis je suis étiqueté comme raciste.”

Elle a ajouté: «Il n’y a pas de victoire en tant que célébrité sur cette application, tout ce que je ferai sera considéré comme mal [imagine] étant moi pour la seconde, vous obtenez juste une nouvelle perruque mignonne et vous voulez la montrer, alors la minute où vous postez votre humeur est instantanément tuée bc section des commentaires si elle est inondée de ‘cette salope veut b noir si mal’ tout en portant une perruque blonde droite…. . cette merde est vraiment épuisant. “

Elle prévoit de revenir sur Instagram, mais lorsqu’elle le fera, elle fera taire les commentaires. «Quand je reviendrai, je ferai disparaître tous mes commentaires. Passez une bonne journée », a-t-elle ajouté.

Son annonce a été accueillie avec le soutien des fans. «La santé mentale est au premier plan, continuez à vous faire chéri, nous vous soutiendrons toujours», a écrit l’un, tandis qu’un autre a ajouté: «Triste, vous avez fait ça à une pauvre petite fille, alors qu’elle est un enfant à la fin du journée.”

Bhad Bhabie, qui est allée au platine avec son tube assisté par Lil Yachty, «Gucci Flip Flops», avait auparavant critiqué le public pour ne pas l’avoir soutenue en raison de son arrière-plan et de la couleur de sa peau. “Je vous promets que ces chiennes ne sont pas là-dessus, mais quand il s’agit d’une chienne qui peut vraiment faire du rap, vous ne voudrez pas baiser avec moi parce que je suis arrivée et parce que je suis blanche”, a-t-elle déclaré en juillet.

Elle prépare actuellement une nouvelle musique pour une sortie cette année. “Plus de hits à venir. plus de records seront battus », a-t-elle déclaré.