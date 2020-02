Bhad Bhabie ciblé pour une arnaque de fiançailles de 450 000 $

Elle a compris rapidement.



Les célébrités font souvent beaucoup d’argent pour leurs apparitions, mais elles doivent y prêter une attention particulière ou elles ne verront pas qu’elles sont arnaquées. Il est vrai que des personnages célèbres peuvent rapporter des dizaines de milliers de dollars, peut-être des centaines selon le niveau de célébrité, pour des allocutions, en tant qu’hôtes de fête, ou pour se présenter dans des boîtes de nuit pendant quelques heures.

Cependant, il y a eu un afflux de tentatives de fraude par fil récemment, et selon TMZ, Danielle Bregoli, également connue sous le nom de Bhad Bhabie, est devenue la dernière cible. L’artiste de 16 ans à la bouche intelligente est une sensation virale avec 17 millions de followers sur Instagram. Elle n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais quand il s’agit d’apporter de l’argent, Bregoli est un faiseur d’argent.

TMZ rapporte que Bregoli a été approché par un présumé homme d’affaires milliardaire chinois qui voulait que l’adolescent s’exprime lors d’une conférence caritative à Hong Kong. Il y avait des signes d’alerte immédiats avec la demande, y compris le besoin apparent pour Bregoli d’encaisser un chèque de banque de 450 000 $ avant de remettre 300 000 $ à Peter Woo Philanthropies. Le milliardaire a prétendu qu’en dehors de cet étrange échange d’argent, Bregoli aurait «des voyages aériens privés, un hébergement de luxe et un budget de garde-robe de 10 000 $».

Dans la véritable mode de Bhad Bhabie, le rappeur adolescent “a câblé 0,01 $ avec cette note,” SUCK MY D ***. LOVE, BHAD BHABIE. ” Kim Zolciak, le meilleur ami de Kim Kardashian, Jonathan Cheban, et les actrices de Baywatch Donna D’Errico et Krista Allen.

.