Bhad Bhabie et Lil Gotit s’associent pour “$”

À un certain moment l’année dernière, Bhad Bhabie et Lil Gotit se seraient rencontrés. Bien que cela aurait placé le rappeur d’Atlanta dans un territoire indésirable, il s’avère qu’ils travaillaient simplement sur une nouvelle musique ensemble. Aujourd’hui, la sensation du rap adolescent de 16 ans, Bhad Bhabie, sort sa première nouvelle chanson de 2020 avec “$”, ce qui correspond exactement à ce que vous attendez.

Maniant le premier couplet et le crochet, Bhad Bhabie dit au monde que si quelqu’un l’essaie au sujet de son argent, elle vient pour eux. De la même manière, Lil Gotit se lance dans le deuxième couplet, crachant certaines de ses barres de signature sur les armes à feu, l’argent liquide et son nouveau statut de l’un des rappeurs les plus en vogue de sa ville.

Écoutez la piste ci-dessous, qui a été publiée indépendamment via la page YouTube de Bhad Bhabie.

Paroles Quotable:

Si c’est pour mon argent, je taxe des houes

Si c’est à propos de mon homme, je suis des putes

Crazy ass bitch, I’m attractive hoe

Laissez le gang traverser, passez la houe

