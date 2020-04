Bhad Bhabie répond aux accusations de pêche au noir

Bhad Bhabie est de nouveau sous le feu.

Le rappeur suscite plus de controverse pour une vidéo qu’elle a postée d’elle-même où sa peau semble plus sombre. La jeune femme de 17 ans, dont le vrai nom est Danielle Bregoli, peut être vue portant une longue perruque noire tout en regardant la caméra.

Mais son nouveau look a suscité de nombreuses critiques. Les médias sociaux l’ont appelée pour «pêche au noir», l’acte d’assombrir sa peau afin de paraître noire.

“La blackformation est presque terminée”, a écrit un commentateur sur Instagram, tandis qu’un autre a ajouté: “Comment est-ce pas noir?”

Vous avez tous laissé cette chienne aller trop loin. Vous avez fait tout ce qu’elle a fait une blague et MAINTENANT REGARDEZ ?? CETTE SALOPE BHAD BHABIE OUT ICI EN CHANGANT SA COURSE ET MERDE PENSANT MERDE COOL-

pic.twitter.com/LgeX7ZxWX1

– HoneyBriii (@FentyxBri) 6 avril 2020

Le fait que les gens mettent vraiment les yeux sur la merde bhad bhabie est triste. Vous êtes tous si aveugles que cette fille est en train de devenir noire depuis des années et tout le monde a toujours voulu dire “ce sont juste des cheveux ce n’est pas si grave” maintenant regardez, elle vous a fait croire stupide qu’elle était noire pic.twitter.com/2cM5LMoIoS

– DJ (@ saucyjayy22) 6 avril 2020

Vous avez donné du poids à Bhad Bhabie et laissez-la penser qu’elle est la bienvenue ‍♂️ Je vous en veux. J’aurais dû la laisser sur Dr.Phill

– JayDaOtter (@RikoDaGod) 6 avril 2020

Après le contrecoup croissant, elle a répondu en republiant des commentaires pour sa défense sur son histoire Instagram. Elle ne semblait pas gêner l’attention, qu’elle soit bonne ou mauvaise. “Aww, je tends”, écrit-elle. “Je vous remercie.”

Elle a ensuite défendu son look en disant que cela avait été fait pour une séance photo et que les gens ne devraient pas être inquiets quand il y a des problèmes plus importants à portée de main.

“Des millions de personnes sont malades, des milliers meurent chaque jour et vous vous inquiétez de me faire maquiller pour une séance photo?” elle a demandé. “Je suis généralement un sauvage, mais vous devez tous vous détendre et vous concentrer sur ce qui est important en ce moment.”

