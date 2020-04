Bia nomme Bankroll Fresh rappeur préféré et montre son amour à Big Sean et Nicki Minaj

Bia a récemment parlé de ses influences musicales et a nommé quelques artistes comme Bankroll Fresh, Big Sean et Nicki Minaj comme rappeurs qu’elle aime.



Son style a peut-être été fortement influencé par la défunte chanteuse Aaliyah lorsqu’elle grandissait, mais Bia a créé sa propre voie. La star du rappeur est en hausse depuis un certain temps, surtout après avoir signé avec le label i am OTHER de Pharrell Williams. Cependant, sa carrière s’est un peu arrêtée dans les années qui ont suivi sa mise à l’écart. Maintenant qu’elle est capable de déployer ses ailes, nous avons vu beaucoup plus de la native du Massachusetts.

Russ a ajouté Bia à son single “Best on Earth”, une chanson à succès qui a non seulement présenté Bia à un public plus large, mais a également reçu un cosignataire de Rihanna. “Je dirais que ce fut l’un des meilleurs jours pour moi de ma carrière”, a déclaré le rappeur à HipHopDX. “Parce que Rihanna, elle est l’une de mes personnes préférées dans le monde. Et avoir un cosignataire comme celui d’un pair, cela signifie déjà beaucoup. Mais avoir le cosignataire, comme celui de votre personne préférée. Comme un des personnes que vous cherchez à trouver l’inspiration ou une des personnes que vous avez envie de mettre la barre. C’était écrasant pour moi. Ça a juste frappé différemment. “

Bia se définit comme une “vraie étudiante du rap” qui étudie les styles et les flux de ceux qui doivent être considérés comme des icônes ainsi que ses pairs. “En ce qui concerne le rap et le flow, j’ai toujours été très attaché au rap. Je suis une personne de type flow”, a ajouté Bia. “J’adore le flux de Big Sean. J’aime Nicki Minaj. Elle m’a beaucoup influencé. J’adore Bankroll Fresh. Bankroll Fresh est à ce jour l’un de mes rappeurs préférés de tous les temps. Les gens me demandent:” Qui a été ma plus grande inspiration? ” Ils pensent toujours que c’était Big Sean et je dis toujours aux gens que c’était Bankroll Fresh. Je suis un vrai étudiant en rap. J’adore le rap. J’aime la musique. Je suis sur merde au moins un an ou deux avant ça pop. ” Découvrez Bia partager un clip sexy d’elle-même pendant qu’elle rappe avec son dernier single “Cover Girl” et regardez son interview avec nous sur Entre les lignes ci-dessous.

