Bias, Find Your Groove, #blackAF, Stray, The Iliza Shlesinger Sketch Show – / Film

Égarer

Je devais vérifier si c’était une suite canine de l’incroyable Kedi, mais le réalisateur Elizabeth Lo a fait quelque chose de complètement nouveau et bienvenu.

À Stray, un trio de parias canins parcourt les rues d’Istanbul. À travers leurs yeux et leurs oreilles, on nous montre un portrait intime de la vie d’une ville et de ses habitants.

Je ne suis jamais allé à Istanbul, mais sachant qu’il y a des chiens et des chats errants qui y errent librement, cela semble presque un paradis. Il y a quelque chose de si apaisant à regarder ces chiens marcher parmi les gens, aucun propriétaire en vue, libre de laisser la journée les emmener où que ce soit. Et cette photo au début du chien qui se réveille sur la plage? Puissant.

Trouvez votre groove

Ce documentaire du réalisateur Mike Kirk souligne parfaitement la question de l’éducation artistique et son importance dans nos écoles et nos communautés.

Dans ce documentaire édifiant, des stars et des musiciens de toute l’industrie parlent du pouvoir et de l’importance de la musique dans la société. Ici, nous examinons à quel point nous sommes arrivés à ne pas avoir beaucoup des artistes incroyables que nous chérissons aujourd’hui sans les programmes artistiques. La musique a le pouvoir d’inspirer et de changer le monde, et cela commence par notre soutien aux jeunes talents.

Plus cette quarantaine se prolonge, plus j’ai besoin de messages positifs. Il est facile de rejeter ce type de divertissement comme un simple coup de poing libéral, mais je dirais que l’éducation artistique est tout aussi importante que les sciences ou les sciences humaines. Cela joue un rôle important dans une société bien équilibrée et sachant que l’éducation physique et les arts sont les premières choses à couper lorsque les temps sont serrés, un contenu comme celui-ci devrait nous rappeler pourquoi les arts sont essentiels.

Biais

Réalisateur Robin Hauser n’est pas là pour vous mettre à l’aise.

Les effets toxiques du biais font la une des journaux tous les jours: harcèlement sexuel, profilage racial, écart salarial. En tant qu’êtres humains, nous sommes partiaux. Pourtant, peu d’entre nous sont prêts à l’admettre. Nous faisons des jugements instantanés en toute confiance, mais nous ignorons de façon choquante l’impact de nos hypothèses sur ceux qui nous entourent. Le long métrage documentaire ‘partial’ suit le cinéaste Robin Hauser dans un voyage pour découvrir ses préjugés cachés et explorer comment les biais inconscients définissent les relations, les lieux de travail, notre système judiciaire et la technologie. ‘Partialité’ envisage la question la plus urgente: pouvons-nous dé-polariser notre cerveau?

En fait, je suis extrêmement intrigué par l’hypothèse et l’approche de ce sujet. Cette bande-annonce définit à merveille la notion de ce que nous sommes ici pour regarder, y compris la création d’une base de référence que nous pouvons tous comprendre. C’est un matériau incroyablement important, donc naviguer sur la corde raide pour offrir un regard équilibré sur ce sujet sans devenir pédant est très attrayant.

Le croquis d’Iliza Shlesinger

Je ne sais pas quoi faire de Iliza Shlesinger’s incursion dans la comédie, pour être honnête.

Présentation de The Iliza Shlesinger Sketch Show, produite par la direction et mettant en vedette la comédienne Iliza Shlesinger, qui dirige son casting dans une série hilarante remplie de satires remplie de personnages et de croquis scandaleux. En avant-première le 1er avril, la série célèbre et embrouille les stéréotypes télévisés qui remplissent nos écrans grands et petits, des plans d’exercices bizarres aux émissions de bricolage simplifiées et à la télévision «réalité» à son meilleur / pire.

Après avoir regardé cette bande-annonce, je pense que cela est beaucoup trop difficile. C’est l’équivalent visuel de quelqu’un qui explique une blague, et quoi qu’elle essaie de vendre ici perd son efficacité. Il y a trop d’autres options pour votre plaisir comique, alors envisagez peut-être de faire une passe difficile pour celle-ci.

