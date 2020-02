Bie Justin Bieber a commencé à consommer de l’herbe à l’âge de 13 ans!

Justin Bieber

Dans son documentaire «Justin Bieber: Seasons», le chanteur admet qu’il a commencé à consommer des substances très jeunes.

Justin Bieber a révélé dans son documentaire «Justin Bieber: Seasons», qu’il avait commencé à consommer de la très jeune marijuana et qu’il était devenu accro aux mauvaises herbes.

«La première fois que j’ai fumé du pot, c’était dans mon jardin, je me suis défoncé, j’avais à peine 12 ou 13 ans. J’ai réalisé que je l’aimais beaucoup et je suis devenu friand d’herbe. J’ai commencé à vraiment dépendre de ça, et je savais que je devais m’arrêter, cela a créé une dépendance et ce n’était pas bon », a expliqué le chanteur.

L’artiste a avoué qu’en plus de la marijuana, il consommait également des pilules, des champignons hallucinogènes et du sirop contre la toux, qui contient de fortes doses de codéine. «Ça m’a fait très mal. Mon équipe de sécurité devait vérifier chaque nuit que je n’étais pas morte, je mourais. Les gens ne savent pas à quel point c’est devenu grave. »