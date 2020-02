Bie Justin Bieber dédie son nouvel album «Changes» à sa femme Hailey

Justin Bieber, Hailey Baldwin

«Tout mon album lui est dédié et mon amour pour elle», explique la chanteuse canadienne.

Justin Bieber a dédié son nouvel album ‘Changes’ à sa femme Hailey.

Le couple est sorti pour la première fois en 2015, et s’est à nouveau joint en mai 2018, et Justin lui a proposé en juillet de la même année, se mariant seulement deux mois plus tard.

La chanteuse canadienne a traversé une série de défis au cours des dernières années, notamment des problèmes de santé mentale et la maladie de Lyme, et après avoir remercié Hailey de l’avoir aidé, il lui a maintenant consacré son nouvel album.

“L’une de mes chansons préférées sur l’album s’appelle Forever”, a-t-il déclaré au journal britannique The Sun. “Je ne sais pas si tu es marié ou si tu as une personne spéciale, mais l’idée d’être avec ma femme pour toujours me donne des frissons.”

Il a ajouté: «Nous avons parlé ce matin. Maintenant, elle est à Los Angeles et elle me manque beaucoup, mais tout mon album est dédié à elle et à mon amour pour elle. J’espère vraiment que cela se traduira. »

Et Justin a admis que ce n’était pas seulement des chansons d’amour qu’il écrivait sur sa femme, mais qu’il utilisait également sa musique comme un soulagement de sa colère.

«Parfois, nous nous sentons tous frustrés et bouleversés. Ma chanson “Take It Out On Me” sur le nouvel album a à voir avec ça “, a-t-il dit. «J’ai fait savoir à ma femme que, quoi qu’il arrive, peu importe ce qu’elle ressent, elle peut m’en vouloir, tu vois ce que je veux dire.

Le nouvel album de Justin Bieber, ‘Changes’, est maintenant disponible.

Lien source