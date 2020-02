Bie Justin Bieber dit que l’idée de Tom Cruise de se battre était “ stupide ”

Tom Cruise – Justin Bieber

James Corden a énervé Justin Bieber dans Carpool Karaoke en lui posant des questions sur le défi qu’il a lancé à Tom Cruise.

James Corden a provoqué la colère de Justin Bieber au karaoké Carpool mardi soir, alors que l’animateur du talk-show a déclaré qu’il soutiendrait Tom Cruise pour battre le chanteur dans une bagarre.

L’année dernière, Justin a fait la une des journaux lorsqu’il a défié la star de Mission: Impossible de se battre grâce à une publication sur Twitter. Et quand il est apparu dans le célèbre segment James, dans le cadre du Late Late Show avec James Corden, Justin a été interrogé sur la raison pour laquelle l’idée d’un combat avec Tom était née.

“Je ne sais pas. Pour être honnête, j’étais juste stupide », a-t-il déclaré. “Mais ensuite, les gens ont dit:” Je veux que cela se produise. ” Et j’ai dit: «Tu sais quoi? Ça pourrait être vraiment amusant. “

Mais clairement hésitant, James Corden a répondu: «Je ne pense pas que ce soit très drôle pour vous. Je dois dire que si vous et moi nous disputons, vous gagnez. Si vous et Tom Cruise vous battez, je soutiendrai Tom tous les jours de la semaine. »

Cependant, Justin, 25 ans, n’était pas d’accord avec James et a répondu: «Absolument pas. J’essaie de ne pas laisser mon ego gêner, mais il n’y a absolument aucun moyen. Ce n’est pas le type qu’on voit dans les films. »

En appuyant sur les boutons de son invité, James a continué d’expliquer à quel point l’acteur de 57 ans était vraiment en forme, et Justin a répondu: «Je commence à me sentir frustré. Vous me laissez vraiment bouillir! Je finirai par me battre avec toi, mon frère! »

«Je suis dangereux! Mon agilité est folle … Je ne pense pas que vous compreniez le contrôle mental que j’ai! Mon contrôle mental est un autre spécimen. Je suis différent. Je suis le Conor McGregor du divertissement! “

Après que l’hôte ait décrit un combat entre eux comme “une bonne idée”, le couple a eu un combat aux bras dans le SUV de James, que Justin a gagné sans problème.

“Tu ne pouvais toujours pas battre Tom Cruise,” répondit James, malgré sa perte.