Bie Justin Bieber dit que lui et Hailey font l’amour “plusieurs fois par jour”

Le chanteur dit que son activité principale à la maison est “Netflix and relax”, mais “relax” a une autre signification.

Justin Bieber et sa femme Hailey font l’amour plusieurs fois par jour.

Le chanteur a rendu la révélation passionnante lors d’une séance de questions et réponses avec ses fans à Indigo, du stade «O2» de Londres mardi, et a noté que son activité principale à la maison était «Netflix et relax».

“Donc, quand je suis avec ma femme, nous aimons … Vous pouvez deviner ce que nous faisons toute la journée”, a-t-il expliqué. «Ça devient assez fou. C’est tout ce que nous faisons. Nous aimons regarder des films, nous aimons Netflix et nous détendre, mais nous faisons définitivement plus de «relaxation». »

Malgré sa vie sexuelle active, Justin a continué d’insister sur le fait que sa vie conjugale est pleine de défis.

«Être marié est incroyable, je vous le dis. Mais ils ne le déforment pas, le mariage n’est pas facile », a expliqué le jeune homme de 25 ans. «C’est quelque chose pour lequel vous devez travailler. Si le mariage était facile, tout le monde le ferait très vite. Tout le monde le ferait simplement. »

“Donc, vous voulez avoir des enfants et vous voulez vous marier, sachez que le travail est nécessaire tous les jours.”

«Vous devez choisir d’être patient avec cette personne, de l’aimer, d’être gentil avec cette personne et cela demande du travail. C’est puissant. C’est vraiment, vraiment incroyable. “

Justin et Hailey, mannequin de 23 ans, se sont mariés en 2018.