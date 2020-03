Bie Justin Bieber est contraint de réduire la taille de sa tournée ‘Changes’

Instagram

La peur causée par l’épidémie de coronavirus a contraint de changer de spectacles vers des endroits plus petits en raison de la faible demande.

Le chanteur Justin Bieber, 26 ans, a entamé une tournée de 45 dates à l’appui de son album, Changes, mais a déjà dû réduire la taille de huit des salles de spectacle, après que le virus a affecté la vente de billets.

Une source a déclaré à Variety.com que c’était “une décision difficile” de réduire une partie de la tournée, après que les lieux aient annoncé les changements dans les réseaux sociaux. Les dates de tournée à Cleveland, Détroit, Arlington, Columbus et Nashville ont été parmi celles qui sont passées des stades aux arénas locaux, après que les inquiétudes concernant le coronavirus aient affecté la vente des billets.

Avant l’épidémie du virus, les ventes de billets de Justin avaient «énormément de succès», cependant, comme le virus s’est propagé, des conseils ont été donnés pour éviter autant que possible les grandes réunions afin de prévenir la propagation de la maladie. .

Des sources proches de Justin Bieber ont déclaré à TMZ: “son équipe a pris la décision de déplacer plusieurs arrêts de la tournée pour s’assurer qu’ils pourraient remplir les lieux et ne pas agir dans un stade à moitié vide”.

Justin n’est pas la seule star dont les émissions ont été affectées par l’épidémie, car BTS a été contraint d’annuler les dates de sa tournée Map Of The Soul à Séoul, et Avril Lavigne a dû reporter ses émissions en Asie. Ozzy Osbourne s’est également retiré de la présentation au festival SXSW, avant que les organisateurs n’annulent la totalité de l’événement en raison du coronavirus.

Jusqu’à présent, Justin n’avait annoncé que des dates de tournée pour les États-Unis et le Canada, et les spectacles auraient lieu entre mai et septembre. La nouvelle d’une date européenne n’a pas encore été annoncée, mais il semble que les fans devront peut-être attendre plus longtemps avant d’être confirmés.