Bie Justin Bieber est “très guéri” de ses problèmes

Justin Bieber

Le médecin personnel de Byeber dit qu’elle est “très bien” avec la maladie de Lyme.

Le médecin personnel de Justin Bieber dit que le chanteur est très rétabli de ses problèmes, car il est traité pour la maladie qui l’a affligé et qu’il a récemment été diagnostiqué.

Bieber souffrait de nombreux troubles, anxiété, dépression, irritabilité. Il a d’abord pensé à un problème psychiatrique, mais après avoir effectué les études les plus approfondies, on a découvert qu’il souffrait de la maladie de Lyme, qui est actuellement répandue aux États-Unis, et qu’elle se transmet par la piqûre d’un type de tique.

Le Dr Erica Lechman a commenté: “Maintenant que nous avons toutes les réponses et nous savons comment résoudre et atténuer ces effets, je pense que Justin est en meilleure santé que jamais, et surtout qu’il est sur la bonne voie pour consolider ce mode de vie sain.”