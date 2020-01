Bie Justin Bieber n’était pas sûr de pouvoir être fidèle à Hailey Baldwin

Justin Bieber, Hailey Bieber

Le chanteur a révélé tous les doutes qu’il ressentait en commettant et en épousant Hailey.

Le chanteur Justin Bieber s’est demandé s’il serait en mesure de s’engager et de rester fidèle à sa femme Hailey Baldwin avant de proposer le mariage.

La chanteuse de 25 ans a épousé le mannequin en 2018, et le couple a célébré son premier anniversaire en septembre 2019 avec une plus grande cérémonie de mariage avec des amis et la famille.

Depuis lors, les deux ont régulièrement partagé des publications effusives sur leurs pages de médias sociaux, Bieber reconnaissant leurs doutes lors d’une apparition sur “The Ellen DeGeneres Show”.

“Donc je n’étais pas vraiment nerveux parce qu’il a dit oui, mais je pense qu’il était plus nerveux à propos de: ‘Est-ce que je vais prendre cet engagement?’ Puis-je prendre cet engagement en tant qu’homme et pouvoir l’honorer? ‘, Ce que je dis, vous savez , parce que c’est un engagement sérieux, quand vous dites que vous allez aimer quelqu’un pour le meilleur ou pour le pire et être fidèle… C’est énorme. Suis-je capable de faire ça? Et puis, je pense que c’était vraiment ce contre quoi je me battais. »

Mais Bieber, qui avait auparavant une relation torride avec Selena Gomez, a ajouté qu’une fois qu’il y avait pensé, il avait réalisé que Baldwin était avec qui il voulait passer le reste de sa vie.

«J’ai finalement dit:« Vous savez quoi? Je vais prendre la décision et la suivre. Soyez mari, et vous savez, c’est ce que j’ai toujours voulu. Je choisirai cette femme et je le ferai. »