Bie Justin Bieber récupère son chat de race perdue Savannah il y a un mois

Hayley Bieber avec ses chats Thon et Sushi

La célèbre chef Sandra Lee est celle qui a trouvé des sushis dans l’arrière-cour de sa maison, “affamés, froids, effrayés”.

Justin et Hailey Bieber remercient Dieu et Sandra Lee pour avoir rendu son chat Sushi bien-aimé en toute sécurité après avoir été porté disparu pendant près d’un mois.

Bieber a utilisé son compte Instagram pour partager la bonne nouvelle que le cher chat Savannah a été trouvé hier et est maintenant de retour à la maison avec un look “extrêmement maigre”, dans un article publié vendredi.

La célèbre chef Sandra Lee est celle qui a trouvé des sushis dans l’arrière-cour de sa maison, après avoir disparu pendant trois semaines, et s’est brièvement occupée du chat qu’elle a décrit comme “affamé, froid, effrayé”.

Lee a raconté toute l’histoire de la découverte du petit chat, qu’il a décrit comme émacié, dans un article sur les réseaux sociaux.

«Devine ce qui est entré dans ma cour hier soir? Ma meilleure amie et moi ne savions pas ce que c’était ni qui c’était », a-t-elle commencé sur Instagram.

«Le chat s’est presque envolé, et tout à coup tout s’est emparé de nous, très maigre, très émacié mais si doux. Et c’était tellement beau… Je pensais… que ce n’est pas un chat ordinaire », a écrit l’animateur de Semi-Homemade.

Avec une photo de sushi qui dormait en toute sécurité, Sandra a dit qu’elle pensait que le chat ressemblait à un bébé lynx et a décrit son état déchirant.

“Trois boîtes de thon et un bol de lait chaud plus tard, nous nous sommes recroquevillés sur le canapé, endormi et buvant du lait, le bébé ronronnant s’est calmé, alors nous avons enlevé le col et appelé le numéro.”

Le numéro sur le collier Sushi appartenait à Justin Bieber, qui s’est dit “heureux, surpris et stupéfait”.

“Je pensais que le jeune homme de l’autre côté du téléphone allait éclater de joie ou pleurer”, écrit-il.

Sandra a blotti Sushi sur le canapé en attendant environ une heure que «le propriétaire» vienne chercher son animal disparu.

Elle a dit qu’elle était tombée amoureuse de Sushi immédiatement et aurait souhaité pouvoir l’adopter.

Quand il a réalisé que le chat appartenait à Justin et Hailey et combien de temps il avait disparu, il s’est senti flasque et encore plus compatissant envers le doux animal qui a probablement passé un moment terrifiant dans le désert.

“Je ne peux même pas imaginer comment les trois semaines d’enfer de Sushi couraient dans les montagnes de Beverly Hills: il y a tellement d’animaux sauvages dans le canyon et je ne peux pas croire qu’elle ait survécu”, a-t-elle conclu, se surnommant la tante. Sandy de Sushi.

Bieber s’est tourné vers les médias sociaux pour partager la bonne nouvelle que Sushi était rentré chez lui avec sa sœur Tuna.

“Il y a presque un mois, mon ami Sushi a décidé de s’enfuir, après avoir passé des semaines perdues, Hailey et moi avons commencé à perdre espoir que notre bébé reviendrait :(“, a écrit Justin sur les réseaux sociaux.

«Hier, nous avons reçu un appel disant que quelqu’un avait trouvé notre bébé… il l’avait fait à des kilomètres et des kilomètres! Il a l’air très maigre et a une humeur très triste, maintenant il est sain et sauf à la maison! Dieu merci de l’avoir protégé! »