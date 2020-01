Bien mouillé! Karol G sans vêtements a été enregistré de la douche faisant cela, il a tout vu

Karol G est l’un des reggaeton les plus recherchés et les plus célèbres du moment, après sa dernière chanson intitulée “Tusa”, la Colombienne a eu des centaines de nouveaux fans et fans.

30 janvier 2020

Certainement Karol G Elle adore être au centre de l’attention, l’interprète de «Tusa» a généré des milliers de réactions avec une vidéo épicée très intime qui a infiltré les réseaux!Anuel AA vous voulez le supprimer!

De la douche et avec tout dans l’air Karol a été enregistrée sans regret ni regret, ses fans ne l’avaient jamais vue aussi exposée sur les réseaux, cette fois c’était passé! Cette jeune femme s’est définitivement moquée des censures Instagram.

Actuellement Karol G C’est elle qui résonne dans tous les médias, son succès et sa renommée l’ont propulsée au sommet de la gloire, de plus, ses collaborations avec plusieurs artistes reggaeton célèbres l’ont également aidée à ajouter des followers. Tusa devient le thème le plus populaire du genre urbain du moment.

Comme merci, Karol Elle a voulu surprendre soudainement ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, elle s’est laissée voir pendant qu’elle se baignait et a même fait mousser!

C’est sans aucun doute la vidéo la plus risquée de l’histoire de Karol G.

.