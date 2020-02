“Bien que ma préférence sexuelle soit hétéro, avec ces deux danseurs je pourrais essayer”

Depuis midi le samedi 1er février, les candidats de «OT 2020» répètent avec le corps de danse leurs performances pour le Gala 3. Le dernier couple qui a marqué toutes les étapes a été formé par Bruno et Anne sur le thème “Ça pourrait être pire” et, après avoir répété Flavio, tout le monde est allé manger. Définissez simplement les étapes et comment pourrait-il en être autrement, L’un des sujets abordés dans la salle à manger a été les répétitions. Plus précisément, les danseurs.

Bruno (‘OT 2020’) en répétitions et manger

Entendant que certains en parlaient, Bruno est intervenu pour dire: “Et ils sont plus beaux que nous”, quelque chose que Maialen a également affirmé: “Ils sont tous très beaux et très beaux.” De plus, elle a dit qu’elle a un moment dans son numéro qui la dérange car elle doit se jeter au dessus de l’un des danseurs et elle fait de la force avec ses pieds pour ne pas laisser tout son poids sur l’autre.

Soit dit en passant, Bruno a fait des aveux à son partenaire pendant qu’ils mangeaient: “Je me jette au-dessus de deux. Et bien que ma préférence sexuelle soit hétérosexuelle, avec ces deux garçons, je pense que je pourrais prouver l’homosexualité. Cela ne me dérangerait pas.” Après avoir laissé échapper un rire, Maialen a répété ses mots auparavant: “Ils sont tous très beaux et magnifiques.” A cette époque, Samantha est entrée dans la conversation pour souligner qu’ils ont aussi de “grands corps” et Bruno a ajouté qu ‘”ils sont très bien faits. Il y avait de l’amour quand ils ont été faits”.

Le jour où il est sorti avec Angel Martín

Pendant le repas, ils ont également parlé de «Je sais ce que vous avez fait …» et Bruno a voulu raconter une anecdote liée à l’un de ceux qui ont rendu le programme possible. “Je suis allé faire la fête avec Ángel Martín et nous nous sommes retrouvés à La Chocita del Loro“Maialen, qui avait été fascinée, voulait en savoir plus, alors son partenaire a expliqué qu ‘” il sortait avec une fille et ils jouaient ensemble une pièce intitulée “La Despipote”. De plus, il a défini celui qui était le présentateur du programme LaSexta comme quelqu’un “hyper mega majo. En fait c’est à tondre, mais en plan cool. Type Gèrard”.

