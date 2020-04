Bien qu’Irrfan Khan n’ait pas été autorisé à regarder des films, il a fini par être une star à Hollywood et Bollywood

▲ Irrfan Khan apparaît parmi les acteurs Madhur Mittal et Freida Pinto, ainsi qu’avec le reste de la distribution de Slumdog Millionaire dans le 81e épisode des Oscars, en 2009, un film qui a remporté huit prix.

▲ Khan lors de la présentation du film La chanson des scorpions au Festival de Locarno 2017, Suisse.Photo Ap

., Ap et .

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020, p. 9

Bombay. L’acteur indien Irrfan Khan, décédé hier à l’âge de 53 ans, est devenu une star de Bollywood et d’Hollywood pour ses rôles dans des films comme Slumdog Millionaire ou Jurassic World, même après qu’il était sur le point de quitter le cinéma.

L’acteur, qui avait reçu un diagnostic de cancer rare en 2018, a été admis cette semaine à l’hôpital de Bombay pour une infection du côlon.

Né le 7 janvier 1967 au Rajasthan, il a découvert sa passion pour le théâtre dès son plus jeune âge.

Khan a été l’un des premiers acteurs indiens à faire une marque cohérente sur le cinéma occidental, suivant les traces de pionniers tels que Saeed Jaffrey, Roshan Seth et Om Puri.

Les acteurs et le Premier ministre de son pays, Narendra Modi, ont exprimé leurs condoléances.

Né Sahabza d’Irfan Ali Khan au Rajasthan dans une famille sans lien avec le cinéma, il a déclaré dans plusieurs interviews qu’en tant qu’enfants, lui et ses frères n’étaient pas autorisés à regarder des films. La seule exception était quand un oncle est venu lui rendre visite et les a emmenés au théâtre.

Inspiré par le cinéma indépendant indien des années 1980, Khan a déménagé à New Delhi pour étudier le théâtre.

Il a ensuite déménagé à Mumbai pour chercher des emplois d’acteur, mais les films de Bollywood des années 1990 n’offraient aucune possibilité d’acteur subtil qui favorisait Khan. Il a travaillé pour une série télévisée indienne pendant près d’une décennie et a cherché des rôles au cinéma.

Il a décroché un rôle dans Salaam Bombay de Miraamir (1988) bien que dans une apparence simple. En 2001, alors qu’elle était sur le point d’abandonner, la cinéaste britannique Asif Kapadia lui propose le rôle principal dans The Warrior, un film qui remporte le Bafta Award du meilleur film et qui est choisi pour représenter la Grande-Bretagne aux Oscars. Cela lui a ouvert les portes de Hollywood, qui appréciait Khan bien avant Bollywood.

Rubans nominés aux Oscars

En 2008, son visage est devenu mondialement connu grâce au film Slumdog Millionaire de Danny Boyle, qui a remporté huit Oscars, dans lequel il incarne un inspecteur de police.

Irrfan Khan a poursuivi sa carrière aux États-Unis dans The Amazing Spider-Man (2012), Jurassic World (2015) et Inferno (2016).

L’acteur a été acclamé par la critique pour ses rôles dans The Life of Pi (2012) d’Ang Lee et The Lunchbox (2013), une comédie romantique de Ritesh Batra.

Le public occidental apprécie la profondeur donnée à un personnage, a-t-il expliqué en 2015 à l’.. Il ne me reste plus qu’à apprécier le peu de formalisme et l’importance des relations personnelles à Bollywood, car les choses sont trop cloisonnées à Hollywood et le système peut être rigide.

Lors de la promotion Inferno (2016), Tom Hanks l’a appelé “le gars le plus cool de cette pièce”.

Sa vie prend une tournure tragique en 2018 avec l’annonce de la maladie cancéreuse. Il a déménagé à Londres pendant un an pour être soigné, accompagné de sa famille, après quoi il est devenu père célibataire à Angrezi Medium (2020).

Khan a fait ses débuts au cinéma dans le drame de 1988 nominé aux Oscars Salaam Bombay!, Sur les enfants des rues de Mumbai.

J’espère que j’ai abandonné, a-t-il écrit dans une note sincère après que la nouvelle de sa bataille contre le cancer a été révélée.

Aux États-Unis, elle a reçu un Spirit Award for Independent Film pour son rôle de soutien dans le drame indo-américain 2006 The Good Name of 2006 et un prix du public au Festival de Cannes 2013 pour le drame romantique indien Love to the lettre.

.