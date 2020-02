“Bien sûr, les enfants viennent des parents”

Le président du PP, Pablo Casado, a visité le lundi 3 février, le tournage de ‘Telediario 2’ pour analyser, avec Carlos Franganillo, l’actualité politique et défendre la position de son parti face à des sujets aussi brûlants et controversés que le pin’s parental , que VOX entend mettre en œuvre dans des communautés comme Murcie ou Madrid. Selon Casado, cette mesure “n’est pas nécessaire là où existe déjà la liberté de choix du centre”, en donnant comme exemple certaines régions dans lesquelles son parti gouverne.

Pablo Casado, dans ‘Newsscast 2’

Le leader populaire a fait valoir que cette mesure “est dépassée par ce que le PP a fait là où il a toujours régné dans l’éducation, qui est de respecter la liberté de choix des parents”. Casado a donné l’exemple de Madrid, où “au début du cours, les parents doivent être informés des ateliers qu’ils vont faire et ils peuvent décider s’ils peuvent postuler à leurs enfants”. En cas de désaccord avec l’idéologie du centre, “ils pourraient changer de centre parce qu’il y a une liberté de choix”, a-t-il dit. Cependant, il le juge nécessaire là où il n’y a pas de liberté de centre car, selon lui, “cela se produit en Catalogne”.

Pour Casado, l’important est la “liberté”. Dans cette ligne, il a avoué être “contrairement à ce qu’a dit la ministre de l’Éducation, María Isabel Celaá, que les enfants ne sont pas des parents. Bien sûr, ils viennent des parents. Et bien sûr, nous faisons confiance aux écoles et aux associations de parents d’élèves et à la loi, en particulier celle en vigueur et non celle qu’ils annoncent, mais il est très important que les parents puissent décider “, a déclaré le populaire.

Le politicien de Palencia a jeté des balles lorsqu’il a été interrogé sur les intentions de VOX, disant simplement que “nous n’avons pas proposé cette mesure”. Avec tout, Casado estime que “ce grand débat national n’est pas si controversé, surtout quand en Catalogne, par exemple, il y a l’endoctrinement », a-t-il souligné à nouveau lors d’un débat qui« à gauche est probablement intéressé à surdimensionner ».

Plainte contre Quim Torra

Le chef du PP a également annoncé que son parti présenterait un plainte pour “usurpation de fonctions” contre Quim Torra ne le considérant pas comme président de la Generalitat de Catalogne. De la même manière, il a exigé que Pedro Sánchez “rompe les accords avec l’ERC” afin de cesser d’être “l’otage des indépendantistes”. Marié est incompatible avec la position de son parti que le PSOE dialogue “avec ceux qui veulent briser l’Espagne”.

