Bienvenue à Wakaliwood, la maison de l’indie africain Quentin Tarantino [SXSW] /Film

À Hollywood, le cinéma indépendant est principalement composé de cinéastes d’auteur, de producteurs, de financiers et de talents émergents qui veulent tenter leur chance pour qu’un film devienne un succès surprise ou déclenche une carrière qui les fera entrer dans les grandes ligues de Tinseltown. Mais à Wakaliwood, un studio de production de fortune en Ouganda, le cinéma indépendant est purement une passion animée par un cinéaste déterminé Isaac Nabwana (ou Nabwana I.G.G.), qui rassemble continuellement des acteurs bénévoles, des accessoires faits maison, des appareils photo grossièrement construits et des ordinateurs fabriqués par lui-même, tout cela pour pouvoir faire des films d’action à succès.

Il était une fois en Ouganda (anciennement connu sous le nom de Lights, Camera, Uganda) est un nouveau documentaire qui suit l’acteur américain et programmateur de festival Alan Hofmanis alors qu’il abandonne sa vie à New York pour aider l’homme connu sous le nom de “Tarantino de l’Afrique” à entrer sur le radar d’Hollywood avec sa marque unique et explosive de films de comédie d’action rendus possibles par une communauté passionnée dans les bidonvilles de l’Ouganda.

Réalisateur Cathryne Czubek (A Girl and a Gun) et codirectrice Hugo Perez (Ni mémoire ni magie) nous emmènent dans un voyage à Wakaliwood à travers les yeux d’Alan Hofmanis après avoir découvert les films d’action bonkers d’Isaac Nabwana au moyen d’une bande-annonce de film viral sur YouTube en décembre 2012. Hofmanis a été contraint de trouver Isaac, ne serait-ce que pour le rencontrer, mais leur rencontre s’est transformée en un partenariat qui dure encore aujourd’hui et a transformé les films d’Isaac en sensations cinématographiques de minuit à travers le monde.

Initialement, une partie de l’histoire est racontée avec des reconstitutions dramatiques mais élégantes qui passent de la réalisation de films documentaires plus naturels à des palettes et des plans de couleurs saturés inspirés par l’action. Mais ce n’est que pour préparer le terrain dès le début. Une fois que Hofmanis est fermement en Ouganda et travaille avec Isaac, nous obtenons un flux d’images de leurs premières réunions lorsque Hofmanis a eu quelques kilos en trop et une coupe de cheveux et une barbe pour les années plus récentes où il a perdu une quantité importante de poids et a laissé ses cheveux se développer en épaisses mèches de sel et de poivre. C’est exactement ce qui se passe lorsque vous abandonnez tout ce que vous avez à New York et que vous déménagez dans une nation africaine appauvrie pour faire des films sans profit.

La majeure partie de Once Upon a Time en Ouganda se concentre sur le processus de production de fortune qu’Isaac a créé. Vous verrez comment un pistolet à chaîne a été créé avec un petit moteur et des pièces métalliques de rechange. Vous serez émerveillé par les bras de foc faits maison pour créer des plans d’action de balayage. Vous allez rire de bon cœur quand vous voyez qu’un squib n’est qu’un préservatif magnum rempli de faux sang qui explose de façon spectaculaire. Et vous serez surpris de voir à quel point les mouvements d’arts martiaux sont impressionnants dans les scènes de combat sans fin. Isaac a même construit ses propres ordinateurs à partir de pièces détachées pour pouvoir éditer ce qu’il tire. Et il y a toute une communauté qui travaille dans les coulisses et devant la caméra pour soutenir les films d’Isaac, y compris sa charmante et incroyablement fidèle épouse Harriet. C’est un studio indépendant remarquable rendu possible par la passion et le cœur des Ougandais. Tout le monde est tellement fier du rôle qu’ils jouent et leur énergie est contagieuse alors que les caméras capturent tout le monde en s’amusant lors de la réalisation de ces films.

Regarder ces productions se dérouler apporte le même genre de rires et d’amusement que des films comme Bowfinger ou Dolemite Is My Name, plus récent. Nous voyons comment l’équipage réussit des effets spéciaux pratiques et des astuces de caméra. Un film (qui est apparemment toujours en production à ce jour) s’intitule Eaten Alive en Ouganda. Comme le décrit Isaac, «c’est une histoire de cannibales. Et Chuck Norris. ” Dans le film, Alan Hofmanis joue le «muzungu», un homme blanc dont la chair attire les cannibales africains. Hofmanis a même un double cascadeur pour les scènes de combat, un homme africain à la peau extrêmement sombre avec un maquillage blanc hilarant et une perruque, ce qui le fait ressembler plus à une femme qu’à Alan. Mais qui s’en soucie? Ils le feront fonctionner.

Regarder les différents clips des films de Wakaliwood tout au long du document vous donnera immédiatement envie de rechercher les films d’Isaac, dont certains sont disponibles sur leur site officiel. Ils ont des effets visuels risibles, une action exagérée et des scénarios absolument fous. Mais cela fait partie du charme. La bêtise de tout cela sert de tampon à la violence éclaboussée de sang des têtes qui explosent et des corps criblés de balles, qu’Isaac voulait intentionnellement sentir exagéré afin de ne pas créer un lien traumatique avec la violence réelle qu’ils subissent fréquemment en Afrique.

C’est le genre de films que vous aimeriez regarder à travers l’objectif du Mystery Science Theatre 3000. Mais les films de Wakaliwood ont déjà leur propre MST3K intégré à leurs films via VJ Emmie. Dans ce cas, VJ signifie Video Joker, et leur but est de fournir des commentaires colorés et sauvages et des blagues supplémentaires qui sont tissées tout au long de la séquence. Il ajoute une toute nouvelle dimension à l’action vue à l’écran, prêtant encore plus de farce que ne le fait la production à petit budget.

Mais le documentaire prend une tournure un peu plus sérieuse car Wakaliwood est confronté à la perspective de se faire connaître, à la fois d’un intérêt croissant du monde entier et d’une opportunité d’être vu à la télévision en Ouganda. Il y a un drame qui se déroule, mais pas dans un mode de téléréalité mélodramatique, et tout cela vient de la passion qu’Hofmanis et Isaac doivent faire reconnaître et apprécier ces films par un public plus large. Quant à la façon dont cela se passe, vous devrez regarder le film et voir par vous-même.

À un moment donné dans Il était une fois en Ouganda, il est brièvement mentionné qu’il y a un désintérêt initial pour le travail d’Isaac en dehors de l’Afrique parce qu’il ne se concentre pas sur la pauvreté de la région, située juste à côté d’une rivière d’eaux usées. Mais ces gens voient la pauvreté tous les jours, et faire un documentaire triste et sincère à ce sujet ne changera rien. Au lieu de cela, Isaac voulait apporter l’esprit de Chuck Norris, Bruce Lee et Sylvester Stallone chez lui et son peuple, en leur donnant quelque chose dont ils peuvent être fiers et quelque chose qui les détournera de la dure réalité à laquelle ils sont confrontés tous les jours. Il était une fois en Ouganda est la représentation parfaite de l’esprit durable du cinéma indépendant, de notre amour pour les films et de la façon dont ils rassemblent le monde. Comme VJ Emmie le dit très tôt: “C’est notre Hollywood, mais en mieux.”

/ Classement du film: 9 sur 10

