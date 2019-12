Bienvenue dans l'au-delà! Voici la première bande-annonce de Tenet de Christopher Nolan

Après avoir dévoilé les premières images de Principe de Christopher Nolan, Warner Bros.a sorti la première bande-annonce officielle de ce qui est l'un des films les plus attendus de 2020. Avec une date de première prévue le 17 juillet 2020, il nous est maintenant révélé l'intrigue principale de ce film, qui a été décrit comme le plus proche de Création de 2010; c'est-à-dire, un jeu mental dans lequel la mémoire, l'espace et le temps joueront un rôle important (typique de Nolan).

Dans cette première avancée, Nous connaissons un espion qui décide de mourir avant de se rendre à ses collègues. Cependant, il semble que ce soit un test que "tout le monde ne réussit pas", et ceux qui réussissent, les accueillent au-delà.. De cette façon, il se voit confier une énorme mission qui se résume essentiellement à éviter la guerre mondiale Tecera, mais comme il s'agit d'un film Nola où rien n'est ce qu'il semble, nous devons comprendre que des événements incompréhensibles feront partie de l'intrigue, dont le danger dépasse les risques réels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui (et la réalité).

Principe C'est un palindrome: un mot qui se lit de la même manière de droite à gauche et vice versa. Et tous les éléments rendent ce ruban plus intéressant. Tenet est en vedette John David Washington, qui apparaît aux côtés de Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Cane, Kenneth Branagh. Le mercredi 18 décembre, exclusivement pour Divertissement hebdomadaire, quelques images sont sorties, et dans les deux, vous pouvez voir le personnage de Washington, dont nous nous souvenons d'être le protagoniste de BlacKkKlansman(injustement, il n'a pas pris une nomination aux Oscars du meilleur acteur).

Le nom des personnages n'est pas encore dévoilé. Les seuls détails qui ont été révélés, c'est qu'il s'agit d'un drame d'espionnage qui traversera plusieurs pays du monde, et qu'il comportera également des éléments de science-fiction. Dans une interview avec les mêmes médias, Nolan a déclaré:Nous partons du point de vue d'un film d'espionnage, mais nous allons à différents endroits. Nous traversons également différents genres de films avec l'intention d'atteindre un point nouveau et passionnant".

Principe Il est projeté comme un film à l'échelle internationale et aux proportions épiques dans la filmographie de Christopher Nolan. Le directeur a déclaré:Emma Thomas (productrice) et moi avons réalisé des productions à grande échelle, mais c'est vraiment la plus importante en termes de portée internationale. Nous avons tourné dans sept pays partout avec un casting énorme et de gros morceaux. Il ne fait aucun doute, c'est le film le plus ambitieux que nous ayons réalisé".

"N'essayez pas de comprendre. Ressentez-le«, Dit un personnage féminin presque au bout de cette remorque dans une scène assez surprenante dans laquelle une voiture qui semble basculer, revient dans la même position. Désormais, le compte à rebours de cette bande programmée commence, nous le répétons, pour le 17 juillet 2020. Découvrez la bande-annonce ici:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=LdOM0x0XDMo (/ intégré)