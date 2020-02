‘Big Brother 21’ Nick Maccarone a révélé qu’il regrette son comportement à la maison parce qu’il a “ ruiné les relations ”

Nick Maccarone, l’invité de maison de Big Brother 21, est devenu l’un des candidats les plus controversés de la saison pour la façon dont il a traité l’ex-petite amie Isabella Wang et les remarques haineuses qu’il a faites à propos de Kemi Fakunle.

Près de cinq mois après avoir quitté la maison, Nick a réfléchi à son expérience et a admis qu’il regrettait la façon dont il s’était comporté car cela «avait ruiné les relations» avec les autres membres de la maison.

Nick Maccarone sur «Big Brother 21»

Peu de temps après être entré dans la maison, Nick Maccarone a formé une relation avec Isabella Wang et une alliance étroite avec Sam Smith. Nick et Bella faisaient partie de l’alliance majoritaire, Gr8ful, au début du jeu jusqu’à la semaine 3, lorsque son groupe a renversé et voté pour expulser Cliff Hogg III sur sa cible, Nicole Anthony.

Au cours des deux semaines suivantes, Gr8ful, maintenant Six Shooters sans le couple, a voté pour expulser les deux alliés de Nick, laissant le thérapeute seul. Cependant, il a effectivement joué des deux côtés de la maison jusqu’à ce que Christie Murphy fasse exploser son jeu lors du fameux dîner de Taco mardi.

Ensuite, Holly Allen a nommé Nick pour l’expulsion, et il pouvait choisir qui était assis à côté de lui en raison de sa victoire au America’s Prankster. Ignorant la relation préexistante entre Tommy Bracco et Christie, il a choisi de manière anonyme le propriétaire de la boutique comme l’autre candidat, pensant qu’il avait les voix.

Malheureusement, la danseuse de Broadway n’a pas pu voter contre Christie et le thérapeute est devenu le quatrième membre du jury.

Nick Maccarone regrette d’avoir ruiné les relations

Le 6 février 2020, Nick est allé sur son Instagram et a parlé de la disparition de Big Brother et des gens de la maison. De plus, le thérapeute “souhaitait que je me serais comporté différemment d’une manière où je n’aurais pas ruiné trois relations.”

Nick a également tagué tout le monde de sa saison de Big Brother dans son histoire Instagram, sauf les trois invités parce qu’ils “ne lui parlent plus.”

Bien que Nick reconnaisse qu’il a de «bonnes relations» avec la majorité des acteurs, le thérapeute «a eu un moment» où il a réfléchi sur son temps dans la maison et a regretté comment il s’est comporté parce qu’il veut être «cool avec» tout le monde.

Qu’est-il arrivé à Nick Maccarone et à ces trois invités?

Même si Nick n’a pas nommé les personnes avec lesquelles il a ruiné les relations, Ovi Kabir, Kemi Fakunle et Bella sont les seuls à ne pas être identifiés dans son message. Après avoir fait de Bella sa petite amie dans la maison, il a commencé à apprendre le mandarin avec elle et a professé son amour pour elle plusieurs fois.

Cependant, après son expulsion, il a été observé extrêmement affectueux envers Analyze Talavera, Nicole et Tommy sur les flux en direct. De plus, Nick a commencé une relation amoureuse avec Kat Dunn dans la maison du jury, que le spectacle a mis en évidence lors d’un épisode.

CLIP: ALERTE DE CONTENU NAUGHTY WEENER

Nick parle de rêver de frotter “accidentellement” Tommy explicitement. Tommy est tellement embarrassé qu’il devient rouge betterave et est clairement mal à l’aise. Sis et Cliff sont dans la pièce. #BBLF # BB21 pic.twitter.com/49A1DjEivi

– Tweeter Twit # BB21 est terminé! (@ TweeterTwit9) 20 août 2019

Bella a exprimé son dégoût envers les actions de Nick à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux pendant le déroulement de l’émission, et la thérapeute s’est excusée. Lui et Kat sortent toujours ensemble.

Pendant les deux premières semaines de l’émission, Nick a été impliqué dans l’intimidation d’autres invités, dont Nicole et Kemi. Au moment même où cela s’est produit, Ovi, un ami proche de Nicole, s’est levé pour elle et a dit à l’alliance Gr8ful qu’ils avaient tort. Il a également confronté le groupe à nouveau lors de la réunion.

Dans un autre exemple, Nick a dit qu’il voulait cracher au visage de Kemi et l’a appelée “un morceau de s ** t” avec le reste de Gr8ful en riant et en ajoutant leurs propres remarques.

Dans une entrevue avec ET Canada, Nick a pris la responsabilité de son commentaire et a dit qu’il le regrettait immédiatement après l’avoir dit. Jusqu’à présent, Ovi, Kemi et Bella n’ont pas répondu à la vidéo de Nick.