‘Big Brother’ libère ‘GH à la maison’ pendant la crise des coronavirus

Le concours de coexistence s’est terminé il y a quelques mois avec «GH VIP 7» où Adara Molinero a été proclamée gagnante. Plus tard, le producteur a décidé de faire une réunion avec la plupart des participants qui étaient dans cette édition; cependant, ils ont préféré ne pas utiliser le nom «Big Brother» en raison de la fuite des marques causées par l’affaire Carlota Prado et a décidé de nommer le programme «The discount time». Cette réunion a permis à de nombreux candidats de lisser les bords rugueux et, en attendant, tout était préparé pour la nouvelle édition de «Survivors 2020».

Ici, nous vous laissons le premier. Pensez-vous que vous aurez raison? Nous voulons des preuves! Partagez vos réalisations avec le hashtag # YoMeQuedoEnCasa19M et rappelez-vous que #EsteVirusLoParamosJuntos ????????

(2/2) pic.twitter.com/6nDIEv7bVw

– Big Brother (@ghoficial) 19 mars 2020

Depuis que l’état d’alarme a été déclaré dans toute l’Espagne, la plupart de la population a été enfermée dans leurs maisons et beaucoup se sont identifiées avec l’expérience vécue par les concurrents du «Big Brother». Pour cette raison, sur le compte Twitter officiel du programme, «GH at home» a été publié, une initiative pour divertir tous les fans du format en quarantaine et rappeler d’anciennes preuves qui ont été faites dans les différentes éditions de l’espace. Comme ils l’ont expliqué sur leur compte Twitter, ils proposeront chaque jour un défi aux utilisateurs de le faire chez eux.

“Si les concurrents de ‘Big Brother’ le peuvent, vous aussi”, ils encouragent depuis le compte à motiver les followers du programme pour faire partie des défis. Le premier test à effectuer est de montrer où se trouvent le Pérou, l’Australie, le Népal, la Suède et le Sénégal, ce que Fran Nicolás, mieux connu sous le nom de «Little Nicolás», dans «GH VIP 4», a surpris de ne pas savoir. localiser l’Australie sur une grande carte dans les deux minutes qu’il avait pour cela. Les téléspectateurs auront l’occasion de se mettre au défi, de «nommer» leur famille et leurs amis en les nommant pour faire partie du défi et enfin de partager leurs résultats avec le hashtag: # YoMeQuedoEnCasa19M.

Les concurrents de «GH Allemagne» découvrent le coronavirus en direct

Les participants à la réalité sont enfermés depuis le 6 février dernier et même si le nom de la maladie leur semble familier car elle s’est propagée en Chine, ils ne s’attendaient pas à ce que le virus atteigne l’Allemagne si rapidement, devenant ainsi le troisième pays d’Europe avec plus grand nombre d’infections, plus de 7 000. Compte tenu de l’ampleur du problème et de la pression du public, la chaîne Sat.1 a été forcée de donner la nouvelle aux concurrents.

Les téléspectateurs allemands ont pu voir les réactions des participants en direct, qui ont vu une vidéo d’information dans laquelle ils ont pu vérifier que ce n’était pas une farce ou une preuve de l’émission. Pour garder les concurrents calmes, tout comme ce qui s’est passé dans «Survivors 2020», ils ont reçu des vidéos de leurs proches pour confirmer qu’ils vont bien.

