Big Ed Brown a un message pour ses haineux au milieu des accusations de harcèlement sexuel

Big Ed Brown et Rose Vega l’ont vécu récemment. Les deux 90 Day Fiance: Avant les 90 Days, les stars avaient une relation assez maladroite devant la caméra, mais maintenant, leur vie après le tournage est devenue encore plus étrange. Vega a accusé Brown de l’avoir utilisée pour la célébrité et une autre femme l’a accusé de la harceler sexuellement. Fondamentalement, les choses ne semblent pas bonnes pour Brown. Maintenant, il a un message pour tout le monde qui parle de lui.

Big Ed | Instagram @thisisbiged

La relation de Big Ed et Rose

Dès le début, Brown ne s’est pas présenté aux fans comme une personne de confiance. Il a menti à Vega sur un certain nombre de choses et ne lui a pas dit qu’il ne voulait pas avoir d’enfants avec elle.

“Donc, je n’étais pas complètement honnête avec Rose à propos de [my height] et quelques autres choses », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Ce n’est jamais une bonne idée de mentir. Vous devez être honnête et j’apprends que même si vous avez des sentiments forts pour quelqu’un, il vaut mieux le révéler ouvertement. Sinon, ça va revenir et vous mordre. “

“Je ne pense pas que j’aurais pu me ridiculiser”, a-t-il déclaré à la chaîne. “Quand vous êtes amoureux, vous ne pensez pas. Vous ne pensez à personne d’autre qu’à vous-même et à la personne dont vous êtes amoureux. “

Après avoir rencontré Vega, il l’a insultée à plusieurs reprises. Il lui a demandé de se raser les jambes pour lui et lui a dit que son souffle puait et lui a acheté une nouvelle brosse à dents à utiliser. Il a eu beaucoup de contrecoups pour les deux demandes.

Réclamations de Rose contre Big Ed

Récemment, Vega est allé sur Instagram Live et a fait de sérieuses allégations contre Brown.

“Comment osez-vous”, dit-elle. “[Ed] ne se soucie pas vraiment [about] moi. Il veut juste être célèbre, c’est pourquoi il fait ça … Il ne m’a même pas donné un sou. “

La vidéo que Vega a publiée a maintenant été supprimée.

Big Ed accusé de harcèlement

Au début du mois, l’utilisateur de TikTok @lordakeet a commencé à publier des vidéos qui semblaient alléguer que Brown l’avait harcelée.

“Le moment de découvrir le gars qui m’a harcelé sexuellement pendant 9 mois est passé à sa prochaine victime …”, a-t-elle écrit sur une de ses vidéos. Elle a poursuivi en disant qu’elle voulait en parler mais qu’elle avait signé un NDA.

Plus tard, elle a posté une vidéo directe appelant Brown out.

«J’AIMERAIS VOUS PRÉSENTER À L’HOMME QUI… A HARCELÉ SEXUELLEMENT UN ME…, J’AI FAIT SE RETIRER», écrit-elle dans la vidéo. “FEMMES ET HOMMES PRÉSENTANT” BIG ED. “”

Réponse de Big Ed

Bien que Brown n’ait pas répondu directement aux allégations, il a récemment posté un message vidéo aux ennemis.

“Quoi de neuf, Big Ed ici, évidemment, écoutez, je travaille mon a * s pour faire ces camées d * mn”, a-t-il dit.

“J’essaie juste de partager un message. Le message est de vous aimer et de rire de vous-même. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes foutu. Excusez ma langue mais vous êtes désolé. Vous savez ce que quelqu’un m’a dit aujourd’hui sur Instagram. Ils ont dit: «Ed, j’espère que Big Ed aura la couronne.» C’est hilarant. Mais ce n’est pas le cas, mais ça l’est. Parce que je sais ce qu’ils signifient. Ils plaisantent. Aimez-vous simplement. »