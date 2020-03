Big Ed décompose l’expérience de la honte corporelle

90 Day Fiancé: Avant les 90 jours, la saison 4 apporte déjà du drame et de l’excitation dans la vie des fans. Malheureusement, pour un membre de la distribution, les fans font honte au corps dans leur vie. Big Ed a fait sa première sur la franchise avec la saison 4 et espère trouver l’amour avec sa petite amie philippine, Rosemarie. Cependant, Big Ed n’est pas vraiment si gros, et son apparence a attiré des commentaires de fans qui ont laissé Big Ed moins à l’aise avec lui-même. Malheureusement, Ed a révélé que ce n’était pas une nouvelle expérience.

Big Ed a caché sa taille à Rosemarie

Big Ed est un photographe de 54 ans, qui est tombé amoureux de Rosemarie, une jeune femme de 23 ans originaire des Philippines après que les deux ont commencé à discuter sur Facebook. Big Ed a 4’11 ”, mais il a récemment révélé qu’il avait menti sur sa taille à Rosemarie.

Lors de la première de la saison de 90 Day Fiancé: Avant les 90 jours, Big Ed a révélé qu’ils avaient dit à Rosemarie, qui est 5’2 ”, qu’ils étaient de la même taille. Big Ed a expliqué: «J’ai gardé quelques choses de Rose. L’une est ma taille, je mesure 4’11 “et non 5’2”. “

Cependant, ce n’est qu’un des secrets qu’il garde. Ed a ensuite révélé qu’il envisageait également de subir une vasectomie, car il ne veut plus d’enfants – il a déjà une fille de 29 ans.

Cependant, Rosemarie ne ressent pas la même chose. En fait, elle a hâte d’avoir des enfants. Lors de la première, Big Ed a déclaré à son ami: «Eh bien, elle veut déjà un autre enfant, elle veut une fille. Et je ne lui ai pas dit ça, je ne veux pas lui dire ça, mais je veux me faire pincer. “

Il a poursuivi: «Je vais déjà prendre un enfant de quatre ans, mais prendre un autre enfant en plus, c’est juste écrasant. Je suis à un endroit de ma vie où j’ai élevé ma fille. Elle a 29 ans et j’ai 54 ans. À part Prince, je ne suis pas prête à avoir plus d’enfants. »

Big Ed discute de la honte corporelle

Big Ed sait qu’il pourrait sembler un peu différent de ce que Rosemarie attend. Lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight, la star de 90 Day Fiancé a révélé que son apparence et sa honte corporelle avaient toujours fait partie de sa vie.

Big Ed souffre du syndrome de Klippel-Feil, une affection congénitale qui entraîne la fusion de deux des sept vertèbres cervicales.

Il a déclaré à la publication: «J’ai une amplitude de mouvement limitée. J’ai une cavité thoracique plus grande que la normale, donc je me suis moqué de toute ma vie, et quand j’étais au lycée, je suis resté coincé dans la machine pour le cou. J’avais l’habitude de travailler avec tous les joueurs de football et c’est devenu une sorte de blague courante, donc je suis devenu très connu, ils me taquinaient toujours. Donc, quand la série est sortie pour la première fois, j’étais littéralement paniquée parce que je lisais des trucs en ligne – ce qu’ils m’ont dit de ne pas faire – et c’est tout, si je ne pouvais pas attendre la saison prochaine. “

La star de «90 Day Fiancé» a aidé un fan

Cependant, l’expérience d’Ed dans la vie a permis à la star du Fiancé des 90 jours d’aider un autre homme dans le besoin. Big Ed a expliqué à Entertainment Tonight qu’un fan avec la même condition s’est présenté pour demander conseil à Big Ed.

«Il y a deux semaines, je reçois cette lettre d’Abe à New York qui a le même état et j’ai pu lui tendre la main et il m’a dit:« Écoute, je ne sais pas comment tu fais, tu es sur télévision nationale en frottant la mayonnaise sur vos cheveux. J’ai le même problème, tout le monde se moque de moi. “Il veut essentiellement abandonner la vie et je viens de dire:” Abe, non. Ne laissez pas ce syndrome définir qui vous êtes. “Et c’est comme ça que j’ai toujours vécu ma vie”, a expliqué le favori des fans de 90 Day Fiancé.

Ed souhaite que ceux qui font honte aux autres pour leur apparence soient plus conscients de la façon dont cela affecte les autres. Il a expliqué: «Si nous pouvons apprendre davantage à rire de nous-mêmes et que les gens vont nous regarder différemment, mais la chose la plus importante que j’ai apprise de cela est que je suis différent et que c’est OK d’être différent», partage-t-il . “Je pense que si les gens savaient vraiment comment cela affecte les gens quand on se moque de quelqu’un, ils ne le feraient pas. Se moquer de l’apparence physique de quelqu’un, c’est… c’est une chose désagréable. Mais je ne leur en veux pas… ils me regardent et voient comment ils me voient, mais s’ils le savaient, ce n’est pas une bonne idée. »