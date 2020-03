Big Hit Entertainment annonce que les concerts nord-américains du groupe sont reportés en raison d’un coronavirus

Le 26 mars, Big Hit Entertainment a annoncé que les concerts nord-américains de BTS pour leur Map of the Soul Tour seraient reportés en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). La partie nord-américaine de la tournée devait auparavant commencer à Santa Clara, en Californie, les 25 et 26 avril au Levi’s Stadium.

Les concerts nord-américains de BTS sont reportés

Dans une annonce Weverse faite le 26 mars, Big Hit Entertainment a fait savoir aux fans que les concerts nord-américains pour la tournée Map of the Soul sont reportés et seront reprogrammés. Tous les billets déjà achetés pour les concerts seront honorés pour les nouvelles dates.

L’annonce complète se lit comme suit:

Bonjour. C’est Big Hit Entertainment. Nous tenons à vous informer qu’il y aura quelques ajustements au calendrier BTS MAP OF THE SOUL TOUR – AMÉRIQUE DU NORD à venir afin de nous assurer que nous mettons la sécurité de toutes les personnes impliquées en premier lieu.

Le BTS MAP OF THE SOUL TOUR – NORTH AMERICA, initialement prévu du 25 avril au 6 juin, sera reporté à une date ultérieure. Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates. Les informations sur les nouvelles dates de spectacle seront partagées dès que possible.

Nous surveillons de près et suivons les conseils de tous les gouvernements locaux concernant les événements publics afin de nous assurer que nous fournissons un environnement sûr pour toutes les personnes impliquées alors que nous continuons à mettre à jour nos plans de tournée. Nous partagerons prochainement des informations supplémentaires concernant ces nouvelles dates de concerts.

Nous vous demandons de plus de patience et de compréhension alors que nous continuons à travailler pour vous offrir l’expérience de concert la meilleure et la plus sûre dès que possible.

Je vous remercie.

Les concerts d’ouverture de BTS à Séoul ont été annulés

Le 28 février, Big Hit Entertainment a publié une annonce pour les fans de BTS sur Weverse expliquant que les concerts d’ouverture à Séoul le 11 avril, le 12 avril, le 18 avril et le 19 avril ont été annulés.

L’annonce disait: «Bonjour. C’est Big Hit Entertainment. Nous avons le regret d’annoncer que le concert BTS MAP OF THE SOUL TOUR – SEOUL, initialement prévu les 11 avril (samedi), 12 (dimanche), 18 (samedi) et 19 (dimanche) au STADE OLYMPIQUE, a été annulé. “

“Les plans de‘ MAP OF THE SOUL TOUR – SEOUL ’incluaient la participation d’un certain nombre de sociétés de production mondiales et d’un grand groupe d’experts internationaux, avec plus de 200 000 spectateurs attendus. Cependant, la flambée mondiale actuelle de coronavirus (COVID-19) n’a pas permis pour le moment de prédire l’ampleur de la flambée pendant les dates du concert en avril, parallèlement à une incertitude croissante concernant les mouvements transfrontaliers du personnel et du matériel de concert, »L’annonce a continué.

Des remboursements ont été accordés aux fans de BTS qui ont déjà acheté des billets pour les concerts à Séoul.

Big Hit Entertainment travaille à reprogrammer les concerts de Séoul

Deux jours avant d’annoncer le report des concerts nord-américains de BTS, Big Hit Entertainment a fait une autre annonce à ARMY. Dans l’annonce Weverse, Big Hit Entertainment a fait savoir aux fans que la société prévoyait de modifier le calendrier de la tournée en raison d’un coronavirus.

«Toute annulation ou report sera basé sur une politique de pleine coopération avec les orientations et directives des gouvernements nationaux et locaux et des salles de concert pour assurer la santé et la sécurité de chacun. Nous nous efforçons de procéder aux performances prévues dans la mesure du possible, cependant, les détails de tout changement seront fournis séparément pour chaque région », a déclaré Big Hit Entertainment.

La société a également alerté les fans que les concerts de Séoul étaient en cours de report.

«Nous développons également des plans pour fixer des dates et des lieux pour organiser des concerts BTS MAP OF THE SOUL TOUR – SEOUL lorsque la situation se stabilisera. Nous vous demandons votre compréhension alors que nous nous efforçons de fournir une expérience nouvelle et meilleure que jamais pour le BTS MAP OF THE SOUL TOUR à tous nos fans qui ont sans aucun doute été déçus par les récentes annulations », a déclaré l’annonce.