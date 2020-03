Big Sean annonce un nouvel album ‘Detroit 2’

Big Sean est sur le point d’abandonner la suite.

En l’honneur de son 32e anniversaire, le rappeur a enfin annoncé son cinquième album studio Detroit 2. Il en a fait l’annonce dans une bande-annonce de près de trois minutes, qui le fait réfléchir sur la ville qui l’a fait.

«Pour moi, Détroit est chez moi, mais j’ai l’impression que c’est plus qu’une simple ville», dit-il en regardant des feux d’artifice. “C’est pour de vrai, une mentalité.”

Le clip contient des extraits de nouvelles musiques, y compris une piste qui échantillonne “Human Nature” de Michael Jackson. “Entrer dans le journal comme si c’était la nature humaine”, rappe Sean Don avec des images de sa ville natale et de sa famille.

Il frappe également le studio avec Young Thug, Ty Dolla $ ign et Hit-Boy, et fait allusion à des apparitions potentielles de Post Malone, Jhené Aiko, Wiz Khalifa et A $ AP Rocky, qui font tous des camées.

«C’est comme une toute nouvelle énergie dans la ville», explique Sean. «C’est inspirant de regarder au point que cela m’a inspiré d’aller plus fort que jamais. C’est comme le phénix qui renaît de ses cendres. “

Detroit 2, qui est annoncé comme «à venir bientôt», est la suite de la mixtape de Sean en 2012 à Detroit. Il a d’abord teasé le projet sur le freestyle «Overtime» de l’année dernière. “Je sais quels sont ceux qui ont été rockin avec moi depuis la préquelle”, il rap. “Sois juste cool / je connais ton préféré, dawg / je suis sur le point de laisser tomber la suite / Ni ** a, ce n’est que l’aperçu, Don.”

Sean devait jouer de la nouvelle musique à Coachella le mois prochain, mais le festival a maintenant été retardé jusqu’en octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Detroit 2 marque la suite de I Decided de 2017. «J’ai pris un peu de temps pour travailler sur moi-même et j’ai pu avoir un bon thérapeute, de bons mentors», a-t-il déclaré à Beats 1. «Je pense sincèrement que ça va vraiment ressortir sur l’album complet.