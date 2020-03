Big Sean célèbre sa «reine» Jhené Aiko pour son anniversaire

Jhené Aiko a aujourd’hui 32 ans.

En l’honneur de l’occasion, son petit ami Big Sean fête sa reine sur Instagram. Le rappeur de Détroit a écrit un doux message à la chanteuse aux côtés d’un diaporama de photos du couple au fil des ans.

“Heureuse Reine 3.16 @jheneaiko! Toujours fier mais jamais surpris car je sais à quel point vous êtes formidable dans tout ce que vous faites », a-t-il écrit dans son hommage sincère.

Malgré sa mise en quarantaine en raison du coronavirus, il n’a pas laissé cela gâcher l’ambiance d’anniversaire. «Même si nous devons être en quarantaine, vous faites même que ça sonne bien. Je t’aime d’une vie passée à l’autre. 32 l’année magique, je suis un chanceux n * gga », a ajouté Sean.

La paire a eu sa part de hauts et de bas au fil des ans. Après leur rupture en 2018, ils se sont réunis l’année dernière et ont collaboré au single de None de Your Concern de Jhené.

Jhené fête non seulement son anniversaire, mais aussi les débuts de son troisième album studio Chilombo, qui est entré au n ° 2 du Billboard 200 avec 152 000 unités d’album équivalentes. Le projet, qui met en vedette Sean, Nas et Future, devient son album le plus chargé et la plus grande semaine de tous les temps. Elle prévoit de sortir une édition de luxe dans un avenir proche.

