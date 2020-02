Big Sean et Jhené Aiko ont passé la Saint-Valentin à Disneyland

Big Sean et Jhené Aiko ont partagé des photos de leur aventure Disney, qui était une première visite pour le rappeur.



Ils ont peut-être eu une brève rupture qui a engendré des chansons comme “Triggered” et “Single Again”, mais Big Sean et Jhené Aiko sont de retour sur la bonne voie. La réconciliation du rappeur de Detroit et du chanteur de Los Angeles a été critiquée par les fans, mais peu importe ce que dit la cour de l’opinion publique, il est clair que ces deux-là vont vivre leur amour à haute voix selon leurs conditions.

Neilson Barnard / Personnel / .

Les célébrités ont affiché leur flex de la Saint-Valentin sur les réseaux sociaux toute la journée du vendredi 14 février, et Sean et Jhené n’étaient pas différents. Le couple a fait un voyage à The Happiest Place on Earth et s’est démarqué dans la foule. Ils portaient des sweat-shirts Mickey Mouse assortis et ont pris des photos tout autour du parc. Sean Don ressemblait à un grand enfant en posant dans Star Wars: Galaxy’s Edge avec des personnages de la célèbre franchise.

“Mannn tout le temps que j’ai passé à Los Angeles, je ne suis jamais allé à Disney Land, j’étais en train de trébucher comme un mufucka … jusqu’à aujourd’hui”, a écrit Big Sean sur sa page Instagram. Jhené a partagé quelques photos sur son profil et a écrit: “Sa première fois @disneyland ☺️ tellement amusant !! 🥰 joyeuse Saint Valentin ❤️.” Découvrez leur aventure Disneyland ci-dessous en parcourant leurs messages.

