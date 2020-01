Big Sean et l’aperçu du jeu Kobe Bryant Tribute

Vive Kobe.

À la suite de la mort de Kobe Bryant, Big Sean et The Game ont enregistré un hommage à la légende de la NBA. Un aperçu de la chanson a fait surface via Justin Credible des Los Angeles Leakers, qui trouve Sean et Game rendre hommage au Black Mamba pour une production Hit-Boy, qui échantillonne “Je vais continuer à tenir” des Marvelettes.

“Putain 24/7, je vais 24/8 / C’est magique et il savait ce qu’il fallait pour être génial”, rappe Sean. “Était à Los Angeles quand c’est arrivé / Hit-Boy, retracez-le / Dieu, envoyez-moi un signe / Je suis dehors en levant les yeux.”

Un jeu émotionnel pleure également la perte («Nous avons perdu une légende mais Vanessa a perdu un mari et une fille») et se souvient de Nipsey Hussle («J’étais au bord du terrain lorsque vous avez marqué 60 / Maintenant, vous êtes au paradis avec mon ni ** a du ‘ Années 60 / Black Mamba, Quartier Nipsey ”). Il ajoute: “Alors que je verse des larmes en étouffant ce Hennessy / Que faites-vous quand les gens meurent et que Dieu ne les renvoie pas / Questionnez tout.”

On ne sait pas quand la chanson complète sera supprimée. En entendant les nouvelles dévastatrices de dimanche, Sean et Game ont réagi sur Twitter. «Mamba Mentality 4 life! Merci pour tout Kobe », a tweeté Sean, tandis que Game a ajouté:« Je suis malade !!!!! Je t’aime frère. Merci pour tout. Vous et GiGi vous reposez bien. “

Pendant ce temps, d’autres artistes se tournent également vers la musique pour honorer le quintuple champion de la NBA. Tinashe et Bad Bunny ont rendu hommage à la mémoire du Black Mamba.

