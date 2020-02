Big Sean ouvre sur le rumeur selon laquelle le bœuf Kendrick Lamar

Big Sean remet les pendules à l’heure sur son rumeur de viande de boeuf avec Kendrick Lamar.

Le rappeur de Détroit a récemment rencontré Joe Budden pour sa série YouTube «Pull Up», où il a abordé sa relation avec le Compton MC après leur collaboration en 2013 «Control». Sur son verset explosif, K-Dot a appelé plusieurs MCs dont Sean, ce qui pourrait avoir causé des frictions entre les deux.

En 2016, Sean a publié «No More Interviews», qui était censé contenir un diss destiné à Kendrick. “Et je ne suis tout simplement pas impressionné par vous ni ** en tant que rappeur rapide / Qui sonne comme une grosse crise d’asthme, mais trash quand je le rappe en arrière”, rappe-t-il. “Qui vous mettez dans votre top cinq et prétendez qu’ils sont le sauveur du rap / Tant d’amis se tournent vers les ennemis, ils les ennemis.”

Sean a abordé le vers controversé lors de son interview avec Budden, insistant sur le fait qu’il ne visait pas Kendrick. “Alors je me souviens être allé sur Internet et avoir vu,” Oh, est-ce qu’il parle de Kendrick? “” Parce que je parlais de gens qui rappent rapidement “, a-t-il dit. «Je ne soutenais personne. Je m’adressais littéralement à une famille entière – je rappe juste, ni ** a. Ce n’était pas comme une personne en particulier, sinon j’aurais dit son nom. “

Malgré toutes les spéculations, Sean a décidé d’ignorer le bavardage. “Donc je vois et je me dis:” C’est des conneries. “Donc je n’ai pas donné d’énergie à cela. Le temps passe, puis Kendrick, il a laissé tomber un style libre [‘The Heart Part 4’] et je ne sais pas ce qu’il a dit qui a incité les gens à dire: “Oh, c’est à propos de Sean.” Alors j’entends la merde, je me dis, “Quelle partie ils parlent”? “”

Il a donc contacté le PDG de TDE, Anthony «Top Dawg» Tiffith, qui lui a assuré que Kendrick ne le disséquait pas. «J’ai immédiatement frappé Top parce que j’ai eu une relation avec Top. Et ils aiment: «Non, ça ne vous concerne pas du tout. Cela s’adressait à tout le monde. C’était juste pour quiconque. Mais n’écoutez pas Internet, ils vont en jeter 200 ”, se souvient Sean. “Je me dis” D’accord, fo sho “. Imagine que j’ai cette conversation, je me dis:” D’accord, je n’ai même pas besoin de tendre la main à Kendrick. “”

Bien qu’il n’y ait pas de vrai boeuf, leur relation est devenue gênante. “Il est arrivé à un point où, d’une manière ou d’une autre, c’était juste une tension étrange entre moi et lui, même s’il a déjà été dit que ce n’était pas du boeuf parce que les gens l’ont fait de cette façon.”

Ils ont tous deux ignoré le sujet, mais Sean regrette de ne pas en avoir parlé plus tôt. «Avance rapide, j’ai laissé tomber la merde. Il a lâché la merde. Il n’en a jamais parlé. Je n’en ai jamais parlé et j’aurais dû dire quelque chose. Je devrais juste sortir et me dire: «Non, ce n’est pas ça.»

Puis en avril dernier, il était assis à côté du directeur de TDE, Punch, lors d’un vol en Caroline du Nord pour se produire au Dreamville Festival de J. Cole, peu après la mort de Nipsey Hussle. “Il est comme,” Vous avez déjà crié après Kendrick? “Et puis dès qu’il a dit que … c’était comme,” Ohhh. “Je l’ai presque mis sur le brûleur arrière dans mon cerveau. Je me dis: «Merde. Non, je ne l’ai jamais fait. “Et il a dit:” Mec, tu aurais dû lui crier dessus. “”

Sean a donc contacté directement Kendrick et ils ont éliminé tous les problèmes qui pouvaient avoir existé. «J’ai son numéro et nous avons communiqué. Le respect est réciproque. Ce n’était littéralement rien », a-t-il dit.

