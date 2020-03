Big Sean profite d’un anniversaire tranquille avec un gâteau décadent “Detroit”

Big Sean redéfinit “la santé c’est la richesse” tout en célébrant un anniversaire tranquille avec un gâteau sur le thème de Detroit.



Big Sean n’est pas sur le point de laisser la pluie pandémique de coronavirus en cours sur son défilé d’anniversaire, surtout pas quand il a de si gros plans en préparation. Hier étant le trente-deuxième anniversaire du rappeur, Big Sean a profité de l’occasion pour annoncer son cinquième album Detroit 2, un projet que de nombreux fans attendaient depuis une minute maintenant.

Noam Galai / .

Un premier aperçu de la direction sonore et thématique de l’album a été dévoilé dans la bande-annonce, tout en confirmant la présence de Young Thug à certains égards. Il n’est pas étonnant que les esprits de Sean restent élevés, même au milieu de la situation mondiale, certes déprimante. Hier soir, le rappeur s’est assuré d’offrir une joie d’anniversaire positive à tous ceux qui pourraient en avoir besoin, en partageant une photo de sa célébration tranquille à l’intérieur.

“L’anniversaire de quarantaine ressemble à [palms up emoji]», a-t-il sous-titré.« La santé, c’est la richesse »a récemment pris un tout nouveau sens. Si tu es toujours là, tu as choisi! “Bien qu’il ne soit pas en mesure de faire la fête comme un vrai rappeur, Sean semble plus qu’heureux de profiter de l’ambiance discrète. Dans la mesure où le menu, le rappeur a été bien pris en charge, servi un gâteau convenablement centré sur Detroit et très décadent. Joyeux anniversaire, Big Sean! Nous avons plus que jamais besoin de cette énergie optimiste.

