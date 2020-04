Big Show et WWE arrivent au catalogue Netflix avec deux super premières!

Après de longues journées de quarantaine, vous êtes peut-être déjà un peu ennuyeux faire la même chose tous les jours; se réveiller, s’asseoir dans le salon, manger, regarder une série puis s’endormir. Et bien maintenant WWE et Netflix Ils nous ont apporté une agréable surprise et c’est que cette semaine il y aura deux grandes premières: «The Big Show show» et «The Stellar Fight», une série et un film qui promettent beaucoup.

Sûrement Netflix est devenu l’un de vos grands alliés contre l’ennui en ces jours de quarantaine. Peut-être que vous avez déjà «étouffé» tout leur catalogue, que vous rattrapez une série ou que vous voyez une première, mais pour vous d’ajouter quelque chose de nouveau à votre vie, voici deux bonnes premières.

WWE continuer à innover pour aller divertissement à nos maisons et est que si les deux jours de WrestleMania 36 ils n’avaient pas suffi, maintenant on peut voir une série et un film qui nous emmèneront tous émotion de l’anneau directement chez nous.

«The Big Show show»

Cette série comprendra 8 chapitres où évidemment la star principale est la célèbre superstar de la WWE Paul Wight, mieux connue sous le nom de Grand spectacle. C’est une comédie où le lutteur se fera un personnage «comique» et tentera de refléter comment il vit au quotidien avec sa famille.

L’intrigue se déroule depuis une de ses adolescentes va vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles, où le combattant cessera d’être le centre d’attention et commencera à vivre une série de choses très folles. Le casting est composé de Paul Wight, Allison Munn, Reylynn Caster, Juliet Donenfeld et Lily Brooks O ‘Briant.

Le combat stellaire

Si vous êtes plutôt un fanatique de cinéma, alors cette première Netflix est pour toi Combien de fois n’avons-nous pas imaginé que nous sommes des combattants professionnels, nous faisons une clé incroyable et après avoir gagné, le public nous remplit d’applaudissements… Eh bien, quelque chose comme ça va arriver avec Leo Thompson, un garçon de 11 ans qui aécouter un masque de combat magique qui lui donne super force et l’utilise pour participer à un concours de la WWE.

Votre grand-mère vous accompagnera à tout moment, vous apportera leur soutien et grâce à cela Leo se battra pour devenir une superstar du WWE, comme nous l’avons sûrement imaginé. Leo sera joué par Seth Carr et grand-mère pour Tichina Arnold, en plus de l’apparition de personnages comme Adam Pally, Ken Marino et les superstars de la WWE Kofi Kingston, The Miz et Sheamus.

Bien, là vous avez la recommandation du jour, n’hésitez pas à les regarder et à entrer dans le monde de WWE directement depuis Netflix.