Bijoux de famille réunissant Hawn, Midler & Keaton du First Wives Club

Il est temps de sortir vos copies de The First Wives Club pour une rewatch pour préparer la réunion des stars Goldie Hawn, Bette Midler et Diane Keaton dans la prochaine comédie de Noël Bijoux de famille pour New Republic Pictures, selon Deadline.

Bijoux de famille verra Hawn, Midler et Keaton star comme un trio qui est obligé de passer Noël ensemble aux côtés de leurs enfants et petits-enfants après que les nombreux avec qui ils étaient tous mariés à différents moments soient morts dans un grand magasin de New York.

Le film est basé sur un pitch de Peter Hoare, qui écrira également le scénario et dont le dernier film Debout, tombant avec Ben Schwartz (Sonic l’hérisson) et Billy Crystal (Monsters Inc.) a reçu des critiques élogieuses de la critique depuis ses débuts au Tribeca Film Festival en avril dernier.

Le projet sera produit par les principaux dirigeants de la Nouvelle République, Brian Oliver et Bradley Fischer, aux côtés d’Alan Nevins, tandis que Tracey Nyberg devrait produire des produits exécutifs.

“La chimie de Diane, Bette et Goldie est inégalée et irrésistible, et je suis ravi d’aider à les réunir à l’écran pour des générations de fans», A déclaré Fischer.

“Ce film s’intègre parfaitement dans notre plan de financement et de production de quatre à six grands films de studio par an et remet les stars de cinéma là où elles devraient être – sur grand écran», A déclaré Oliver.

Bijoux de famille envisage une date de début de production cette année. The First Wives Club vient d’arriver sur Netflix!