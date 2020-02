Bikini Selfie de Jennifer Lopez a encouragé un défi de positivité du corps viral

Jennifer Lopez a un corps rockin pendant des décennies. Sa silhouette sinueuse a encouragé les gens de plusieurs générations à embrasser toutes les formes et tailles.

En fait, elle a peut-être même inspiré la célèbre chanson de Sir Mix A Lot. Lopez a plus de 50 ans, mais elle parvient toujours à inspirer les personnes de tous âges à rester en forme. Son exemple mène toujours les femmes vers une perspective et une figure plus saines – en particulier sur Internet.

Jennifer Lopez a encouragé un défi de positivité virale

Après avoir publié une photo d’elle en bikini blanc sur les réseaux sociaux, Lopez a lancé sans le savoir un nouveau défi Internet. Bien sûr, elle avait l’air fantastique sur la photo. Avec des muscles tonifiés et une peau lisse, Lopez a attiré l’attention d’un leader du fitness populaire.

Maria Kang dirige une communauté de fitness et un empire des médias sociaux appelé No Excuse Mom. Elle encourage les mamans et les femmes occupées à cesser de chercher des excuses et à prendre soin d’elles-mêmes avec une alimentation saine et de l’exercice. Quand elle a vu le post de Lopez sur Instagram, elle a décidé de l’utiliser comme source d’inspiration pour le fitness à tout âge.

Kang a posté une photo d’elle-même dans un bikini blanc, semblable à celle de Lopez. “Merci @jlo d’avoir inspiré cette photo spontanée en bikini blanc ce matin”, a-t-elle écrit dans la légende, avant de souligner que sa salle de bain est un gâchis, elle n’est pas une célébrité, et la photo était loin d’être parfaite. Mais Kang voulait que les femmes sachent que même avec ces obstacles devant elle, elle faisait de la forme physique et prenait soin de son corps.

«Soyez propriétaire de votre histoire. Créez votre propre responsabilité. Ne vous excusez pas pour votre inaction. Si elle peut le faire, si je peux le faire, si des milliers de mamans qui travaillent de toutes tailles, formes et âges peuvent le faire – alors VOUS POUVEZ LE FAIRE !!! » A écrit Kang.

Les femmes du monde entier ont relevé le défi Jennifer Lopez

Voir ce post sur Instagram

C’est (presque) 40! ⁣ ⁣ Merci @jlo d’avoir inspiré cette photo spontanée en bikini blanc ce matin. Oui, mon miroir est couvert de taches de rousseur avec du dentifrice (vos enfants n’utilisent-ils que votre évier aussi?!), Oui, il y a des bagages non emballés au sol, un fer à repasser, un sèche-chien et un mari qui se rase quelque part en arrière-plan – mais je le fais ! ⁣ ⁣ Pas une célébrité. Ne pas faire en sorte que des millions de personnes aient fière allure dans un film (bonjour, Hustlers! Ou sortir avec un athlète sexy (bien que mon mari soit plutôt mignon!) MAIS, cela n’a pas d’importance… ⁣ ⁣ Possédez votre histoire. Créez votre propre responsabilité. Ne vous excusez pas pour votre inaction. Si elle peut le faire, si je peux le faire, si des milliers de mamans qui travaillent de toutes tailles, formes et âges peuvent le faire – alors VOUS POUVEZ LE FAIRE !! ! ⁣ Publiez votre #bathroomselfie et identifiez 3 amis qui peuvent l’apporter comme #jlo ⁣ #jlochallenge #noexcusemom #whatsyourexcuse

Un post partagé par Maria Kang ✨ (@mariakangfitness) le 18 février 2020 à 9h04 PST

Des femmes de partout sur Internet ont entendu son appel et ont relevé le défi. Bientôt, le hashtag avait été utilisé par des femmes de tous âges, formes et tailles pour partager leurs propres photos et inspirer les autres.

“Je suis une femme, une mère, une propriétaire d’entreprise de 37 ans et une fière membre de la communauté #noexcusemom …”, a écrit une femme dans la légende de sa photo sur Instagram. «Il y a un moment dans notre vie où nous devons accepter que nous venons tous sous différentes formes et tailles et que nous embrassons le stade dans lequel nous nous trouvons… Je continuerai à prendre soin de moi et à NE PAS excuser pourquoi je ne prends pas soin de moi-même, mais au lieu de trouver des RAISONS. “

Après avoir remercié Lopez d’avoir encouragé ses selfies pour la salle de bain, une autre femme a écrit dans la légende de sa photo: «Nos vies ne doivent pas s’arrêter lorsque nous devenons mères, cela ajoute. Nous sommes des mamans, nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons. “

Jennifer Lopez a de précieux conseils

Jennifer Lopez | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Lopez n’inspire pas seulement les femmes en ayant l’air fabuleuses, elle partage souvent ses propres conseils et astuces pour encourager des habitudes saines. Il semble vraiment qu’elle souhaite que les femmes du monde entier soient heureuses, en bonne santé et prospèrent.

Par exemple, dans une vidéo que Lopez a réalisée avec InStyle sur «se réinventer». Lopez a offert beaucoup de bons conseils. Elle a encouragé les téléspectateurs à se mettre au défi en essayant de nouvelles choses.

“Vous êtes ici jusqu’à votre mort. Donc, vous pourriez aussi bien faire de la merde », a déclaré sagement Lopez. Elle a également dit aux téléspectateurs d’arrêter de s’excuser et de faire de petits pas pour changer leur vie.

Lorsque Lopez a eu vent du défi #JLO en ligne, elle a publié sa réaction à ses histoires Instagram. «Continuez à grandir, continuez à pousser», a-t-elle écrit, puis a ajouté les hashtags «self love», «self care» et «inspire empower».

Paroles sages d’une femme qui sera toujours belle à tout âge.