Bilall Fallah et Adil El Arbi – / Film

Après 17 ans d’attente, nous avons finalement pu voir les mauvais garçons de Miami grandir avec Mauvais garçons pour la vie. Et ça valait la peine d’attendre. Sans Michael Bay à la barre, les flics de Miami ont dû grandir un peu, vivre de véritables moments de cœur à cœur et faire et dire des choses que nous ne voyons tout simplement pas dans les films de Bay. Co-directeurs Bilall Fallah et Adil El Arbi a réussi à recharger la franchise et à en faire une suite à la fois moderne et nostalgique.

Après le succès de Bad Boys for Life, une autre suite est déjà en préparation. Si tout se passe comme prévu, attendez-vous à ce que Fallah et El Arbi reviennent. En parlant avec le duo de réalisateurs belges derrière Black, c’est ce qui a attrapé Will Smith et Jerry Bruckheimer‘Attention, ils nous ont fait part de leur projet de réaliser une autre suite. Ils nous ont également parlé de la réalisation de l’énorme scène de poursuite à moto du film, en rendant hommage à Bay et aux années 90, et plus encore.

Cette interview contient spoilers pour Bad Boys For Life.

Après 17 ans d’attente pour une suite, évidemment, vous devez faire face à beaucoup d’attentes. Que vouliez-vous faire qui soit à la fois nouveau et familier pour les fans de la franchise?

Adil: Eh bien, le film est comme un hommage à Bad Boys, les films d’action des années 90, les films de Tony Scott et Michael Bay, les films de Jerry Bruckheimer, Lethal Weapon, tous ces films de flics des années 90 et de la fin des années 80 . Nous voulions avoir cette sensation de nostalgie dans le film et en même temps, nous voulions mettre plus d’émotion dans ces personnages. Ils sont maintenant plus âgés et il y a plus de conflits entre eux, avec le fait qu’ils sont sur des chemins différents. Aller plus loin; c’est ce que nous y avons ajouté de nouveau. Jerry a toujours dit que tout tourne autour des personnages. “Vous pouvez être explosif, mais à la fin de la journée, vous devez prendre soin des personnages.” Donc, c’était vraiment génial d’avoir Jerry, les producteurs, et aussi le studio et le marketing, ils l’ont tous compris.

Vous rendez hommage à la photo de Michael Bay de la caméra à angle bas qui tourne autour des personnages en temps de crise. Saviez-vous immédiatement le bon moment pour ce cliché? Un débat?

Bilal: Avec notre directeur de la photographie, nous avons analysé de nombreux films de Michael Bay et ce plan n’est qu’une marque de fabrique de lui. Il n’y avait pas beaucoup d’endroits où nous pouvions faire cela. La scène nous a rappelé le combat dans le premier film à Miami, et c’est pourquoi nous l’avons fait à l’époque. Dans le même temps, nous avons exactement le même score dans ce plan particulier du premier film. Donc, si vous analysez cela, le score est même similaire.

Depuis que vous avez analysé les films de Michael Bay avec votre directeur de la photographie, qu’est-ce qui vous a marqué en tant que cinéaste?

Adil: Il bouge beaucoup la caméra.

[Laughs] Oui.

Adil: Et il se passe beaucoup de choses et il y a toujours des gens en arrière-plan et au premier plan, donc ses clichés sont vraiment très, très riches. Ce détour à angle faible, au ralenti, ce n’est vraiment que quelque chose qu’il fait. De plus, les 360 plans où l’acteur se déplace également dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, nous l’avons fait avec Michael Bay lui-même et son petit camée. C’est une photo de Michael Bay avec Michael Bay. Donc, ce genre de choses est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de faire du Bay ici et là, mais nous avons aussi notre style, vous avez donc comme une version hybride de ce que nous faisons et de ce qu’il fait. Mais il y a une différence de style entre les Bad Boys I et Bad Boys II, en fait. Ils sont très différents et nous voulions faire quelque chose qui est en plein milieu. C’était un peu un défi parce que lorsque nous lisons le script du film, d’accord, que suivons-nous? Suivons-nous le premier ou suivons-nous le second?

Bilal: Ils sont tellement différents les uns des autres, donc nous devons vraiment faire un mélange des deux.

La seule scène qui est un peu plus Bad Boys II est cette course de moto, qui mène à une confrontation avec un hélicoptère. C’est bien. Pouvez-vous me guider à travers le tournage de cette scène?

Adil: Eh bien, beaucoup de nuits blanches parce que nous n’avons pas d’expérience dans la réalisation d’une séquence d’action aussi importante et nous voulions également éviter l’écran vert. Si vous regardez les films d’action des années 90, ce sont tous des cascades pratiques, c’est donc quelque chose que nous voulions vraiment, et c’était une priorité pour nous.

Bilal: Je suppose qu’ici et là, nous devons les utiliser parce que nous ne pouvions pas faire tout ce qui était pratique, mais nous avons essayé de le garder au strict minimum et de ressentir le danger. Nous n’avions pas le budget d’un film Marvel, nous devions donc être très créatifs avec les ressources dont nous disposions. Et vous voulez que les fans des films de Michael Bay, comme de la scène de poursuite folle de Bad Boys II, nous voulons les satisfaire. Donc, nous avons fait beaucoup de planification. Nous avions une super équipe qui avait fait de grands films d’action, donc nous étions entourés des meilleurs des meilleurs. Nous avions une super équipe. Ils étaient tellement expérimentés parce qu’ils avaient travaillé sur des films Marvel et des films Fast and Furious, alors nous pourrions leur demander: «Pouvons-nous retirer cela?» Ou, «Comment pouvons-nous faire ces plans et tout cela?» Donc, ils étaient un grand soutien. Et tout a été scénarisé. Chaque tir était une discussion. Nous avons tourné en hiver, ce qui était vraiment difficile car il faut faire ressembler Miami à l’été, et mettre les acteurs dehors dans la scène au milieu de la nuit…

Adil: Et puis, pendant le montage, il y avait tellement de séquences et la première version était infinie. Tout le monde disait qu’il fallait atténuer [Laughs]. Et Jerry nous disait aussi: «Concentrez-vous sur les personnages, l’action doit commencer à partir de là.» Donc, en gros, c’est l’équilibre que nous avons fait. C’était la pièce la plus difficile. Nous avons eu des nuits blanches, mais je pense que ça s’est plutôt bien passé [Laughs].

Comme vous l’avez dit, vous n’avez pas d’argent Marvel, alors comment vouliez-vous atteindre plus de portée que ce que vous aviez? Par exemple, la couleur violette dans la fusillade de l’entrepôt, est-ce qu’une touche comme celle-ci donne simplement l’impression d’un film plus grand à vous les gars?

Bilall: Oui, nous aimons la couleur. Nous avons appris en Belgique à agrandir nos films. Nous en avions environ 1,2 ou 3 millions, mais vous voulez que cela ait l’air aussi épique que possible et international que possible et l’utilisation de la couleur aide vraiment beaucoup.

Adil: Ensuite, notre directeur de la photographie, il est un génie de la lumière, et il a juste amélioré tout le temps, et en particulier cette séquence d’action où vous avez la fumée, eh bien, nous n’avions pas d’argent pour le faire. Il n’était pas prévu que ce soit ce élaboré d’une séquence d’action. C’est là où nous devions vraiment être créatifs.

Vous avez dit que la course à moto était beaucoup plus longue. Combien de temps était-ce?

Adil: Je ne me souviens pas mais c’était peut-être 12 minutes. Je pense que la première coupe du film était de 2 heures et 26 minutes. Donc, je pense que cette séquence d’action a duré 12 minutes et c’était ennuyeux comme l’enfer [Laughs].

Bilall: Travailler avec les producteurs et le studio et aussi Will, ils étaient comme, tu dois avoir un certain équilibre, les gars. Nous avions peur que ce ne soit pas assez épique. Nous entendrions: “Les gars, nous pensons que vous pouvez le faire plus court.” Non, non, non, il n’y aura plus d’action [Laughs].

[Laughs] Quels défis ont été impliqués dans la scène d’action finale au Mexique?

Adil: C’était difficile car il y avait tellement de plans, de personnages, de pièces mobiles et de CG. Une partie de l’ensemble était CGI. C’était la plus grande partie du film et nous n’avions pas beaucoup d’expérience avec CGI, donc il était parfois difficile d’imaginer comment tout cela finirait. C’est le point culminant du film, vous voulez donc le rendre passionnant, mais pas seulement le parcourir et avoir trop de monde. Donc, cette version était aussi comme 20 minutes, et vous avez 50 personnes tuées et nous devons atténuer [Laughs].

À quel point était-ce important pour vous de ne pas faire plus de deux heures?

Bilall: Oui, cela a toujours été super important parce que nous avions l’impression de ne pas vouloir prolonger son accueil, cela doit être comme une balade amusante. Vous prenez votre pop-corn et allez-y. Il faut vraiment avoir une bonne raison de dépasser deux heures. Beaucoup de ces films durent plus de deux heures, ils n’ont pas été tout ça, et parfois j’ai l’impression qu’ils auraient pu être plus courts.

Puisque Martin Lawrence et Will Smith connaissent si bien ces personnages maintenant, qu’est-ce qui était le plus important pour eux?

Bilall: Eh bien, il était vraiment important de raconter cette histoire le concept de l’amitié, comme nous roulons ensemble, mourons ensemble. Le fait que l’un change et que l’autre veut être un mauvais garçon pour toujours, ce conflit doit être présent tout au long du film et nous devons le préserver car c’est le cœur du film. Nous avons la même chose, et c’est ce qui nous a vraiment attirés. Donc, nous voulions explorer de toutes les manières, toujours.

Comment Michael Bay est-il acteur?

Adil: En fait, il était très nerveux parce qu’il apprenait ses répliques et il ne voulait pas gâcher. C’est un perfectionniste. Il allait vraiment jusqu’au bout. Lorsque nous devions diriger le tir, nous n’avions pas à le diriger. Il savait exactement comment se déplacer et dès la première prise, c’était parfait. Je pense que c’était parfait sur la deuxième prise aussi. Quand j’ai réalisé son tir, il était sur le point.

À la fin du film, il semble que Bad Boys pourrait devenir la franchise Mission: Impossible ou Fast de Will Smith. Cette idée a-t-elle déjà été envisagée?

Bilall: En fait, nous ne savions pas si ça allait être plus ouvert, suggérant qu’il pourrait y avoir un autre film et nous avons fait des allers-retours à ce sujet. Il est entré et sorti tout le temps. Cela n’a été décidé qu’à la dernière seconde. Pour nous, si c’était le dernier film de la série, nous sommes heureux que tout le monde en soit satisfait.

Adil: Si le public veut en voir plus, et s’il y a une bonne histoire, c’est aussi une possibilité. Mais nous ne prévoyons pas de faire comme dix de ces films [Laughs]. Il n’y aura qu’une seule histoire de plus pour nous et c’est tout.

***

Bad Boys for Life est maintenant en salles.

Articles sympas du Web: