Bill Belichick n’aurait apparemment pas d’objection à dire au revoir à Tom Brady

Les Patriots ont une grosse décision à prendre.



À l’aube de cette intersaison, la légende des New England Patriots, Tom Brady, sera dans une position qu’il n’a jamais vraiment ressentie auparavant. Bien sûr, nous parlons de la façon dont il devrait devenir agent indépendant pour la première fois de sa carrière. Les Patriots sont l’une des plus grandes dynasties que nous ayons jamais vues et Brady en est une énorme partie. L’entraîneur-chef Bill Belichick et Brady ont été l’un des duos les plus redoutables de l’histoire du sport et tout pourrait s’écrouler en mars.

Il y a eu diverses rumeurs selon lesquelles Brady ne voulait pas revenir et regardait ailleurs. Pendant ce temps, certaines sources affirment que les deux parties font tout leur possible pour se réunir pour la saison prochaine. Lors d’une apparition sur WEEI, Tom Curran NBC Sports a déclaré qu’il ne serait pas difficile pour Belichick de lui dire au revoir s’il le devait.

«À un prix, oui. D’après tout ce que j’ai rassemblé, il préférerait que Tom joue au QB en 2020… s’il s’agit d’un carrefour, [Belichick] peut facilement se dire au revoir [to Brady] aussi », a déclaré Curran.

Il est presque impossible d’imaginer Brady dans une autre équipe que les Patriots, il sera donc intéressant de voir comment se déroulera la période des agents libres. En attendant, assurez-vous de rester à l’affût des mises à jour car nous veillerons à vous les apporter.

.