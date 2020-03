Bill Burr de retour pour la deuxième saison de la série Star Wars

Bill Burr revient à la deuxième saison de The Mandalorian en tant que tireur d’élite impérial Mayfeld après être apparu dans l’épisode six de la série Disney Plus.

Le comédien Bill Burr reprendra son rôle de Mayfeld dans la saison deux de The Mandalorian après que son apparition dans le sixième épisode ait rapidement conquis les fans grâce à sa nature comique. Le personnage de Bill Burr a pris des photos de blagues courantes dans le fandom de Star Wars, avec des références de Jar Jar Binks au mauvais objectif des Stormtroopers. Bien que Mayfeld ne soit apparu que dans le sixième épisode, le chasseur de primes de Pedro Pascal l’a laissé enfermé dans une cellule sur un bateau-prison, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses façons pour le personnage de revenir dans la deuxième saison.

Deadline a annoncé que Bill Burr reviendrait dans la série en même temps qu’il confirmait que la star de Terminator Michael Biehn montait à bord pour la saison deux. On ne sait pas à quel point le rôle du comédien sera important, mais il ne fera probablement que reprendre le personnage d’un épisode pour se venger du désormais emblématique chasseur de primes. La deuxième saison a terminé le tournage et les fans pourront la diffuser sur Disney Plus en décembre.

Êtes-vous ravi de voir Bill Burr revenir au Mandalorian? Que voulez-vous voir d’autre de la série? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni a réalisé le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

Source: date limite

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.