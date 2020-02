Bill Cosby fait une déclaration après le verdict de Harvey Weinstein

Bill Cosby condamne le système judiciaire à la suite du verdict de culpabilité de Harvey Weinstein.



Le publiciste de Bill Cosby, Bill Wyatt, a publié une déclaration au nom du comédien assiégé en soutien à Harvey Weinstein après que le jury l’a reconnu coupable de viol. Wyatt a dénoncé le système lui-même, ainsi que le mouvement #MeToo, tout en semblant suggérer que Weinstein soit innocent ou à tout le moins, a été jugé injustement.

David Maialetti-Pool / .

Sur la base de l’affaire Cosby, Wyatt a affirmé qu’une grande partie de cette affaire était influencée par l’opinion publique, plutôt que par des faits. “Ce n’est pas choquant car ces jurés n’ont pas été séquestrés, ce qui leur a donné accès à la couverture médiatique et aux sentiments de l’opinion publique”, a-t-il écrit dans un post Instagram. “Il n’y a aucun moyen que vous fassiez croire à quelqu’un que M. Weinstein allait recevoir un procès équitable et impartial. En outre, ce juge a montré qu’il voulait une condamnation en renvoyant les jurés délibérer, après qu’ils aient été suspendus à de nombreux chefs d’accusation. . “

Il a ajouté: “Voici la question qui devrait hanter tous les Américains, en particulier les hommes riches et célèbres … Où allons-nous dans ce pays pour trouver l’équité et l’impartialité dans le système judiciaire; et où allons-nous dans ce pays pour trouver une procédure régulière ? “

Enfin, le représentant de Cosby s’est assuré de viser “Becky” ainsi que le reste du mouvement #MeToo.

“Enfin, si le mouvement #metoo ne concerne pas seulement Becky [White women], Je défierais #metoo et leur demanderais de remonter plus de 400 ans et de ternir les noms des oppresseurs qui ont violé des esclaves. C’est un jour très triste dans le système judiciaire américain “, a déclaré Wyatt avant de signer avec #FreeCosby et d’appeler à une réforme de la justice pénale.

Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’agression sexuelle criminelle, mais il a été acquitté des accusations les plus graves contre lui, y compris le viol au premier degré.

